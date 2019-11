Hokejisti SR odštartovali Nemecký pohár prehrou so Švajčiarskom

Slovensko - Švajčiarsko 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Góly: 56. Krivošík (Šišovský, Rosandič), 57. Kudrna (Hrivík) - 31. Fuchs (Suter, Heldner), 36. Bertaggia (Hischier, Glauser), 38. Moy (Glauser, Kreis), 57. Prassl (Moy, Rod), 59. Suter. Rozhodovali: Kopitz, Schrader - Jürgens, Kowert (všetci Nem.), vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0.



Slovensko: Košarišťan - Čerešňák, Ďaloga, Chovan, Koch, Bodák, Rosandič, Trška - Zuzin, Zigo, Lunter - Buček, Hrivík, Kudrna - Liška, Gríger, J. Sukeľ - Krivošík, M. Sukeľ, Šišovský - Kollár



Švajčiarsko: Nyffeler - Paschoud, Egli, Karrer, Rathgeb, Kreis, Glauser, Lecoultre, Heldner - Suter, Fuchs, Fazzini - Rod, Prassl, Moy - Bertaggia, Müller, Simion - Hischier, Bader, Maillard

Krefeld 7. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtok vo svojom prvom vystúpení na Nemeckom pohári 2019 so Švajčiarskom 2:5. O víťazovi rozhodla druhá tretina, v ktorej Helvéti v rozmedzí siedmich minút strelili tri góly. V treťom dejstve Slováci znížili zásluhou Filipa Krivošíka a Andreja Kudrnu, ale ich súper sa potom presadil ešte dvakrát.Po dni voľna nastúpia zverenci Craiga Ramsayho v sobotu o 16.30 h proti olympijskému tímu Ruska.Slováci začali aktívnejšie, rýchlo striedali formácie a tlačili sa do útoku. V druhej minúte mal prvú šancu Gríger, keď si nakorčuľoval pred bránku, ale dobre postavený Nyffeler puk chytil. Zverenci Craiga Ramsayho hrali aj prvú presilovú hru v zápase, ale nedokázali vážnejšie ohroziť švajčiarsku bránku. Neskôr sa to podarilo Ďalogovi, ktorý prešiel celým klziskom, ale zamieril len do žŕdky. V 13. minúte išiel na trestnú lavicu obranca Koch, Košarišťan si počas oslabenia pripísal prvý vážny zákrok po strele Maillarda. Slovensko mohlo ísť do vedenia v 19. minúte, keď Zuzinov teč skončil opäť len na žŕdke.Po prestávke mali prvú šancu Helvéti, ale prečíslenie 2 na 1 nezvládli. Na druhej strane ohrozil Nyffelera z dobrej pozície Matúš Sukeľ. Švajčiari potom hrali v početnej výhode a Moy počas nej nastrelil konštrukciu bránky. V 29. minúte sa do samostatného nájazdu dostal Šišovský, ale blafák nedotiahol do konca. O dve minúty neskôr potiahol puk Fuchs, vystrelil spoza obrancu a Košarišťan nemal šancu na zákrok - 0:1. Slovákov gól zaskočil, Švajčiari sa dostali na koňa. V 35. minúte sa individuálne presadil Bertaggia a zavesil puk pod brvno a o 86 sekúnd neskôr strelil Moy po peknej kombinácii tretí gól.V tretej tretine sa slovenskí hokejisti snažili aspoň o čestný úspech, ale cez dobre brániaceho súpera sa dostávali ťažko. Blízko ku gólu mal v 46. minúte Kudrna, ale mieril len do brankára. Nepresadil sa ani Krivošík po dorážke v 50. minúte. Štyri minúty pred koncom zápasu však už Krivošík mieril presne a vlial Slovákom nádej. O necelých 28 sekúnd sa po úniku presadil Kudrna a znížil na rozdiel gólu. Švajčiari si však napokon triumf nenechali vziať, o 38 sekúnd po druhom góle Slovenska dal ich štvrtý Prassl. Konečné slovo mal Suter, ktorý gólom do prázdnej bránky spečatil víťazstvo Švajčiarska.