Hokejisti SR skončili druhýkrát štvrtí, maximom ostal bronz z 2022

Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Fehérváry, Martin Marinčin, Miloš Kelemen a Adam Ružička. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pred 16 rokmi na ZOH vo Vancouveri podľahli v súboji o bronz Fínsku.

Autor TASR
Miláno 21. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa druhýkrát v histórii umiestnili na 4. mieste olympijského turnaja. Nepopulárnu pozíciu za medailovými priečkami obsadili aj pred 16 rokmi na ZOH vo Vancouveri, na ktorých takisto štartovali hráči z NHL. Vtedy, rovnako ako v sobotu v Miláne, podľahli v súboji o bronz Fínsku.

Olympijským maximom slovenskej hokejovej reprezentácie ostáva bronz zo ZOH v Pekingu 2022.



Prehľad umiestnení slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH v ére samostatnosti:

Lillehammer 1994 - 6. miesto (tréner Július Šupler)

Nagano 1998 - 10. miesto* (Ján Šterbák)

Salt Lake City 2002 - 13. miesto* (Ján Filc)

Turín 2006 - 5. miesto (František Hossa)

Vancouver 2010 - 4. miesto (Ján Filc)

Soči 2014 - 11. miesto (Vladimír Vůjtek)

Pjongčang 2018 - 11. miesto (Craig Ramsay)

Peking 2022 - 3. miesto (Craig Ramsay)

Miláno 2026 - 4. miesto (Vladimír Országh)



*-Slováci nepostúpili na hlavný turnaj ZOH, konečné poradie bolo určené na základe výsledkov kvalifikačného turnaja.
