Hokejisti Švajčiarska nestačili na Dánsko

B-skupina:



Švajčiarsko - Dánsko 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)



Góly: 16. Corvi (Weber, Thürkauf), 45. Loeffel (Untersander, Corvi), 58. Hercog (Corvi, Untersander) - 21. Regin (Storm, Nic. Jensen), 22. Storm (Nic. Jensen, Russell), 34. Bödker (Russell), 42. Meyer (Nic. Jensen, Jakobsen), 60. Storm (Russell). Rozhodovali: Gofman (Rus.), Vikman (Fín.) - Malmqvist (Švéd.), Šalagin (Rus.), vylúčení: 7:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, divákov.



zostavy:



Švajčiarsko: Berra - Diaz, Müller, Untersander, Frick, Weber, Loeffel, Alatalo - Andrighetto, Malgin, Hollenstein – Moser, Haas, Hofmann - Ambühl, Corvi, Thürkauf - Herzog, Bertschy, Vermin



Dánsko: Dahm - A.J. Jensen, O. Lauridsen, Lassen, M. Lauridsen, O. Larsen, Nich. Jensen, Kristensen – Nic. Jensen, F. Nielsen, Bödker - Russell, Regin, Storm N. Meyer, Madsen, Bau Hansen – Aagaard, Jakobsen, Poulsen

Peking 12. februára (TASR) - Hokejisti Dánska nečakane zvíťazili vo svojom treťom zápase v B-skupine olympijského turnaja v Pekingu nad Švajčiarskom 5:3. Na turnaji si zapísali druhé víťazstvo a v tabuľke skončili na druhom mieste.Švajčiarom robila problémy výborná dánska defenzíva, prekonal ju až v 16. minúte Corvi presnou strelou k žrdi, na ktorú Dahm nemal nárok. Aj v útoku vedel outsider zahroziť, gól Aagaarda neplatil pre vysokú hokejku, Berra zlikvidoval aj veľkú šancu Regina. Druhá tretina patrila nečakane Dánom, keď v úvodných 67 sekundách dali dva zlepené góly. Najprv Regin využil presilovku a potom si švajčiarsky obranca nešťastne stečoval puk do siete po nahodení Storma. Berra potom podržal spoluhráčov viacerými dobrými zákrokmi, keď Dáni mohli zvýšiť aj v oslabení v brejku dvoch na nikoho. Na 3:1 ale zvýšil v 34. minúte Bödker, ktorý si vykorčuľoval spoza brány do pozície a strelou medzi betóny prestrelil Berru.V 42. minúte nadviazal na výbornú druhú tretinu Meyer, ktorý korunoval dánsky tlak pred bránkou súpera. Švajčiari znížili v 45. minúte v presilovke vďaka Loeffelovi. V 54. minúte hrali Dáni presilovku 5:3, ale mohli inkasovať, Dahm ale nájazd Haasa zlikvidoval. V 58. minúte dostal duel zápletku, keď strelou z prvej znížil Hercog. Helvéti odvolali brankára, ale Dánsko do prázdnej brány stanovilo výsledok vďaka Stormovi.