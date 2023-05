Hokejisti Švajčiarska zdolali Čechov 4:2 a vyhrali B-skupinu

B-skupina:



Česko - Švajčiarsko 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)



Góly: 7. Červenka, 53. Kubalík (Červenka, Kempný) – 13. Loeffel (Fiala, Hischier), 24. Ambühl (Corvi, Kukan), 29. Ambühl (Fiala, Malgin), 56. Richard (Moser, Riat). Rozhodovali: Macfarlane (USA), Kaukokari - Hautamaki (obaja Fín.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7150 divákov.



Česko: Langhamer – Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Jordán, Zbořil, Němeček – Kubalík, Sobotka, Červenka – Beránek, Černoch, Flek – Tomášek, Špaček, Smejkal – Lenc, Zohorna, Voženílek – Kaut



Švajčiarsko: Mayer – Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Loeffel, Marti, Geisser – Corvi, Hischier, Niederreiter – Ambühl, Malgin, Fiala – Simion, Haas, Miranda – Riat, Richard, Herzog – Senteler

tabuľka:



1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 26:6 18 *



2. Česko 6 4 0 1 1 21:13 13 *



3. Kanada 5 3 1 0 1 20:7 11 *



4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11



------------------------------------



5. SLOVENSKO 6 2 0 2 2 11:14 8



6. Kazachstan 6 0 2 0 4 10:28 4



7. Nórsko 5 1 0 1 3 5:11 4



------------------------------------



8. Slovinsko 6 0 0 0 6 6:23 0 **







* istá účasť vo štvrťfinále



** zostup do A-skupiny I. divízie MS

Riga 21. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad Českom 4:2 v nedeľňajšom zápase na MS v Rige. Vďaka tomuto triumfu sa stali istými víťazmi základnej B-skupiny. Na čele majú 18 bodov a pred poslednými dvoma hracími dňami pred štartom play off ich už nikto nemôže predbehnúť.Švajčiari rozhodli o víťazstve dvoma gólmi v druhej tretine, o oba sa postaral Andres Ambühl. Tridsaťdeväťročný útočník, ktorý je najstarší hráč na šampionáte, strelil v Rige svoj tretí gól a celkovo ich na MS zaznamenal už 27.Česi, ktorí mali pred týmto duelom istý postup do štvrťfinále, nastúpia na svoj posledný zápas v skupine v utorok od 15.20 SELČ proti Kanade. Švajčiari budú hrať v rovnaký deň od 19.20 s domácim Lotyšskom.Prvá tretina ponúkla vyrovnaný hokej, vyrovnané to bolo aj na tribúnach. Skóre otvoril v siedmej minúte po Simionovej chybe Roman Červenka, to však Švajčiarov vôbec nepoložilo a v trinástej minúte vyrovnal stav v presilovke Romain Loeffel. Švajčiarsky obranca napriahol od modrej čiary a na jeho ranu nemal brankár Langhamer nárok.Druhá tretina bola veľmi bohatá na gólové šance, no presadiť sa dokázal len jeden hráč. V oboch prípadoch to bol Švajčiar Andres Ambühl. Najskôr skóroval strelou z medzikružia a následne šikovne usmernil prihrávku Kevina Fialu medzi betóny. Česi mali niekoľko sľubných šancí, najväčšiu Beránek, ktorého delili od gólu len centimetre. Aj Švajčiari mohli zvýšiť vedenie, ale Čechov podržal Langhamer a raz mu pomohla aj žŕdka po strele Fialu.V tretej časti hry mohol najskôr znížiť Kubalík, ale Mayer podržal Švajčiarov kľúčovým zákrokom. Český útočník však predsa len prekonal brankára, keď v 53. minúte svojim ôsmym gólom na šampionáte dal nádej svojim spoluhráčom. Vzápätí mal aj ďalšiu šancu, ale tú nepremenil a trest prišiel onedlho na opačnej strane. Tanner Richard využil zaváhanie českej obrany a po peknej kombinácii uzavrel skóre duelu.Dominik Kubalík, strelec druhého gólu ČR:Marek Langhamer, brankár ČR: