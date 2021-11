Hokejisti Tampy Bay nedali šancu Philadelphii

Na snímke zľava slovenský obranca Dallasu Andrej Sekera a útočník Edmontonu Warren Foegele v zápase hokejovej NHL Dallas Stars Edmonton Oilers (4:1) v noci na 24. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Slovák v akcii:

Andrej Sekera (Dallas) 9:59 0 0 0 0 0 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/





NHL - výsledky:



Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 3. Bogosian (Sergačov, Maroon), 27. Stamkos (Bogosian, McDonagh), 37. Perry (Stamkos, Sergačov), 48. Barré-Boulet (Stamkos). Brankári: Vasilevskij - Hart, strely na bránku: 35:34, 19.092 divákov.







Dallas Stars - Edmonton Oilers 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly:11. Hintz (Radulov, Klingberg), 16. Robertson (Hintz, Klingberg), 30. Gurianov (Klingberg, Heiskanen), 49. Glendening (Suter, Kiviranta) - 31. McLeod (Draisaitl, Puljujärvi). Brankári: Oettinger - Skinner, strely na bránku: 33:22, 18.532 divákov.







Calgary Flames - Chicago Blackhawks 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)



Góly:2. Dubé (Andersson, Hanifin), 14. Lucic (Richardson), 55. Tkachuk (Andersson, Lindholm), 59. Lewis, 60. Gaudreau (Lindholm) - 9. Hagel (Carpenter, R. Johnson), 24. R. Johnson. Brankári: Markström - Fleury, strely na bránku: 39:21, 15.464 divákov.



New York 24. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v noci na stredu v zápase zámorskej NHL nad Philadelphiou Flyers 4:0. Čistým kontom sa blysol ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý zneškodnil všetkých 34 striel hosťujúcich hráčov.Pre Vasilevského to bol prvý shutout v sezóne a 27. v profiligovej kariére.uviedol tréner Lightning Jon Cooper na adresu Vasilevského, ktorý vychytal 199. víťazstvo v NHL.Tri kanadské body za gól a dve asistencie si pripísal kapitán dvojnásobného obhajcu trofeje Steven Stamkos. Svoj premiérový gól v drese "bleskov" strelil veterán Corey Perry, ktorý prišiel do Tampy pred sezónou z Montrealu. Úradujúci šampión sa dostáva do starej dobrej formy, vyhral piaty zápas z uplynulých šiestich. V drese Tampy chýbal pre zranenie slovenský obranca Erik Černák, okrem neho absentujú aj útočné opory Nikita Kučerov a Brayden Point.Dallas v zostave so slovenským zadákom Andrejom Sekerom zdolal Edmonton 4:1. Dosiahol druhé víťazstvo za sebou, predtým rovnakým pomerom triumfoval nad St. Louis. John Klingberg sa na triumfe podieľal tromi asistenciami, Roope Hintz nazbieral dva kanadské body (1+1). Oporou Stars bol aj brankár Jake Oettinger, ktorý predviedol 21 úspešných zákrokov a v treťom tohtosezónnom štarte slávil tretiu výhru."Hviezdam" sa podarilo zastaviť rozbehnutého Connora McDavida, kapitán Oilers ukončil sériu zápasov od začiatku sezóny, v ktorých získal minimálne bod. Jeho bodová šnúra sa zastavila na čísle 17.spokojne konštatoval obranca Dallasu Miro Heiskanen. McDavidova bodová šnúra od štartu ročníka bola tretia najdlhšia v klubovej histórii, dve dlhšie ťahal iba legendárny Wayne Gretzky - 30 zápasov v sezóne 1982/83 a 51 zápasov v ročníku 1983/84.povedal pre nhl.com na adresu McDavida kouč "olejárov" Dave Tippett. Duel nedohral pre zranenie hornej časti tela skúsený obranca hostí Duncan Keith. Sekera sa vrátil do zostavy Dallasu po tom, ako vynechal jeden zápas pre chorobu, proti Edmontonu odohral 9:59 minúty.V ďalšom zápase si Calgary poradilo s Chicagom 5:2 a štvrtým víťazstvom za sebou si upevnilo pozíciu na čele tabuľky Západnej konferencie. Kľúčový gól strelil päť a pol minúty pred koncom za stavu 2:2 útočník Flames Matt Tkachuk, výhru potom poistili do prázdnej bránky Trevor Lewis a Johnny Gaudreau. Blackhawks nepomohol ani premiérový profiligový gól nováčika Reesea Johnsona.