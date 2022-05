Hokejisti Tampy s Černákom postúpili do 2.kola, ďalej ide aj Carolina

1. kolo play off NHL



Štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápasy:



Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)



Góly: 19. Teräväinen (Domi, Slavin), 24. Domi (Staal, Skjei), 31. Domi (Teräväinen, Slavin) - 26. DeBrusk (McAvoy, Bergeron), 60. Pastrňák (McAvoy, Hall).

Brankári: Raanta - Swayman,

Strely na bránku: 31:29,

19.513 divákov.



/konečný stav série: 4:3, do 2. kola postúpila Carolina/





Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 34. Rielly (Matthews, Marner) - 19. Paul (Colton, Foote), 37. Paul.

Brankári: Campbell - Vasilevskij,

Strely na bránku: 31:25,

19.316 divákov.



/konečný stav série 3:4, do 2. kola postúpila Tampa Bay/





Štvrťfinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 34. Ceci (McDavid, Draisaitl), 57. McDavid (Yamamoto, Kulak).

Brankári: Smith - Quick,

Strely na bránku: 41:29,

18.347 divákov.



/konečný stav série 4:3, do 2. kola postúpil Edmonton/





Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 26:24 0 0 0 -1 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 15. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili do 2. kola play off NHL. V rozhodujúcom siedmom súboji štvrťfinále Východnej konferencie zvíťazil dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára na ľade Toronta 2:1 a v sérii vyhral 4:3. V siedmich zápasoch uspeli aj Carolina Hurricanes a Edmonton Oilers.Černák odohral vyše 26 minút, počas ktorých si pripísal jeden mínusový bod a rozdal päť hitov. Na starosti mal najmä stráženie hviezdneho domáceho Austona Matthewsa. Postupzariadil dvoma gólmi Nick Paul. Nečakaný hrdina úradujúcich víťazov profiligy strelil svoje prvé dva góly vo vyraďovačke v kariére. Dvadsaťsedemročný krídelník, ktorý prišiel do Tampy v priebehu sezóny z Ottawy Senators, pochádza z mesta Missisauga v Ontariu, ktoré sa nachádza asi 30 minút autom od Toronta.povedal Paul pre nhl.com. Toronto sa opäť nedostalo cez 1. kolo nadstavby, naposledy sa mu to podarilo v roku 2004. Lightning sa v semifinále konferencie stretnú s víťazom Prezidentskej trofeje Floridou Panthers. Vynikajúci výkon podal v bránke hostí Andrej Vasilevskij, ktorý chytil 30 striel.Tampa hrala väčšinu zápasu bez svojho elitného útočníka a strelca víťazného gólu v šiestom zápase Braydena Pointa, ktorý necelé tri minúty pred koncom prvej časti nepríjemne narazil na mantinel a zranil si pri tom pravú nohu. V druhej tretine sa to ešte skúsil v jednom striedaní, ale viac sa už na ľade neobjavil a duel dosledoval zo striedačky.povedal tréner Jon Cooper.udreli prvýkrát minútu a pol pred prvou sirénou, keď Paul dorazil strelu Rossa Coltona. Domáci vyrovnali v 34. minúte, na konci rýchlej akcie bol obranca Morgan Reilly, ktorý skóroval po nahrávke Austona Matthewsa. Ešte v prostrednej časti sa však druhýkrát presadil dôrazný Paul a jeho gól bol napokon víťazný." mali v tretej tretine veľký tlak, na Vasilevského vyslali 17 striel, ale neprekonali ho.povedal Matthews, ktorý v základnej časti strelil 60 gólov a v play off mal bilanciu 4+5.Toronto vypadlo v prvom kole šesť rokov za sebou. Černák zatiaľ v play off nebodoval, ale sériu skončil s plusovým bodom, zaznamenal štyri trestné minúty, sedem striel na bránku a deväť striel zblokoval. Dokopy rozdal 29 hitov, viac mal z tímulen Anthony Cirelli (31). Lídrom celej NHL je v tejto štatistike slovenský obranca Martin Fehérváry (38), ale jeho Washington už z bojov o Stanley Cup vypadol.Do 2. kola postúpila aj Carolina, ktorá doma zdolala Boston 3:2 i vďaka dvom gólom Maxa Domiho. Brankár Antti Raanta potiahol Hurricanes 27 úspešnými zákrokmi. V nasledujúcom kole sa Carolina stretne s postupujúcim z dvojice New York Rangers - Pittsburgh Penguins (pozn.: siedmy zápas je v noci na pondelok). Domi strelil svoje prvé dva góly v play off v kariére a pridal k nim aj asistenciu na otvárací gól Teuva Teräväinena. Hurricanes viedli 2:0 a 3:1, Bruins ešte vykresali iskierku nádeje 20 sekúnd pred koncom, keď znížil David Pastrňák. Na vyrovnanie však už mali hostia málo času, hoci si ešte vypracovali veľkú šancu.povedal tréner Caroliny Rod Brind’Amour. Jeho náprotivok Bruce Cassidy neskrýval sklamanie.povedal Raanta. Carolina vyhrala šiesty zápas číslo 7 za sebou, séria trvá od roku 2006. Hurricanes tak vyrovnali rekord NHL. Brind'Amour mal ako hráč v siedmich zápasoch bilanciu 4-0 a darí sa mu aj v úlohe trénera (2-0).Klubová sezóna sa skončila pre hráčov Los Angeles Kings, ktorí v rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinálovej série Západnej konferencie prehrali v Edmontone 0:2. Oilers dostal do vedenia obranca Cody Ceci v druhej tretine a v tretej spečatil postup domácich Connor McDavid, ktorý zaznamenal asistenciou aj pri Ceciho góle. Kapitánje so 14 bodmi najproduktívnejším hráčom play off, v histórii NHL nazbierali viac bodov v prvom kole len Mario Lemieux (17 v roku 1992) a Wayne Gretzky (15 v 1987). Rovnako 14 bodov zaznamenali Claude Giroux (2012), Sidney Crosby (2010), Theo Fleury (1995), Ron Francis (1995) a Fleming MacKell (1958). V bránke Edmontonu zažiaril Mike Smith, ktorý chytil 29 striel, zaznamenal šiesty shutout v play off, z toho druhý v tejto sérii. V rozhodujúcom siedmom zápase vychytal v drese Oilers nulu pred ním len Curtis Joseph v roku 1998. V druhom kole nastúpi Edmonton proti víťazovi série medzi Calgary Flames a Dallas Stars.povedal McDavid. Oilers prehrávali v sérii 2:3, ale vyhrali v LA a vrátili sériu na domáci ľad. “V tomto momente sme veľmi sklamaní. Bola to ťažká séria, dali sme do toho všetko a môžeme byť na seba hrdí,” dodal kapitánAnže Kopitar. Do zostavy Edmontonu sa po jednozápasom treste vrátil obranca Darnell Nurse a mal dva plusové body.uzavrel tréner Edmontonu Jay Woodcroft. Posledný zápas v kariére odohral 37-ročný útočník Kings Dustin Brown, ktorý nedávno oznámil, že táto sezóna je jeho posledná.