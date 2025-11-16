< sekcia Šport
Hokejisti trenčianskej Dukly zvíťazili nad Slovanom 4:1
Dukla nastúpila už bez fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena, vedenie ho odvolalo po piatkovej prehre 0:4 v Poprade.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Hokejisti trenčianskej Dukly ukončili 16-zápasovú sériu Slovana bez prehry v riadnom hracom čase, keď zvíťazili 4:1 v nedeľnom stretnutí 19. kola Tipsport ligy v Bratislave. Hostia zároveň preťali šnúru troch prehier, Tapperovi zverenci naopak nepridali štvrté víťazstvo za sebou.
Pre „belasých“ to bol prvý zápas po novembrovej reprezentačnej prestávke. Dukla nastúpila už bez fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena, vedenie ho odvolalo po piatkovej prehre 0:4 v Poprade, ktorá bola pre Trenčín desiatou z uplynulých jedenástich zápasov. V prvej tretine skórovali hostia kurióznym spôsobom, keď sa puk od mantinelu za bránou odrazil spred čakajúceho brankára Kiviaha nečakane medzi kruhy a Hudec dal do opustenej brány svoj prvý gól v sezóne. Trenčín využil ďalší brejk v polovici prostrednej časti, keď sa po chybe súpera strelecky presadil Šiška. Hneď v úvode tretieho dejstva „nakopol“ Slovan kontaktným gólom po protiútoku O'Connor, ale o pár minút neskôr potrestal v oslabení ďalšiu chybu „belasých“ Šiška, ktorý svojím druhým presným zásahom prinavrátil hosťom dvojgólové vedenie. Dvojgólový bol napokon aj Hudec, keďže v oslabení pri hre domácich bez brankára gólom do prázdnej brány z vlastného obranného pásma upravil na 4:1 pre Duklu.
Tipsport liga - 19. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 41. O'Connor (Pecararo, Takáč) - 10. D. Hudec (J. Mikuš, Šiška), 30. Šiška (Bezúch), 45. Šiška, 57. D. Hudec (Krajč). Rozhodcovia: Kocúr, Rojík - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, 5981 divákov.
Slovan: Kiviaho - Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Ličko - Takáč, Peterek, R. Varga - Dmowski, Bondra, Pecararo - Jendek, Solenský, Petriska - Kukumberg, Géci, Lupták - Šimun
Trenčín: Junca - J. Mikuš, Goljer, Laurenčík, Drgoň, Starosta, Hatala, M. Hrenák - Bellerive, Varone, Dudáš - Ahl, Vitolinš, Descheneau - Lapšanský, Šiška, Bezúch - D. Hudec, Krajč, Krajčovič - Maruna
