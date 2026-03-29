Hokejisti Trenčína v baráži opäť zvíťazili, prvé body pre Humenné
V druhom zápase si Humenné poradilo doma so Skalicou 3:2, víťazný gól dal v 47. minúte Jevgenij Rymarev.
Bratislava 29. marca (TASR) - Hokejisti Trenčína zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v baráži o účasť v Tipsport lige. Po víťazstve 3:2 nad Humenným si poradili aj v 2. kole doma s Prešovom 2:1 po predĺžení. Duel rozhodol v druhej minúte extračasu Miloš Bubela.
Baráž bude pokračovať 3. kolom vo štvrtok 2. apríla. Prešovčania nastúpia doma proti Humennému a Skalica privíta Trenčín.
baráž o účasť v Tipsport lige - 2. kolo:
HC 19 Humenné - HK Skalica 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Góly: 23. Cibák (Zakucia, Borov), 24. Železkov (Šachvorostov), 47. Rymarev (Šachvorostov) – 29. Jurák (Nemec, Kubíček), 31. S. Barcík (Jurák, A. Barcík). Rozhodcovia: Jobbágy, Orolin – Tvrdoň, Staššák, vylúčení 4:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1532 divákov.
Humenné: Lackovič - Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, Novota, Pulščák, Mitro – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Lušňák, Toma, Linet – Borov, Krajňák, Sokoli
HK Skalica: Pončák – Kubíček, S. Barcík, Urban, Novajovský, Janík, Škápik, Dudáš, Filip – Obdržálek, Nemec, Jurík – Kalousek, Špirko, Sačkov – Šátek, Búlik, Kuba – A. Barcík, Jurák, Kotvan
hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Andrej Parfionov, tréner HC 19 Humenné: „Bol to ťažký zápas súperov, ktorí sa dôsledne poznajú. Skaličania veľmi dobre korčuľujú, majú silné presilovky. Cením si, že sme ukázali charakter, keď súper dokázal vyrovnať. V tretej tretine sme boli lepší a vyhrali sme. Zápas je za nami, čaká nás príprava na Prešov.“
Juraj Jurík, tréner HK Skalica: „Vyrovnaný zápas, v ktorom domáci strelili o jeden gól viac než my, preto vyhrali. Prvých desať minút sme mali ťažšie nohy, postupne sa zápas vyrovnal. Dokázali sme odpovedať aj na dva humenské góly, tretia tretina bola o jednom góle.“
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 35. Bellerive (Ro. Bukarts), 62. Bubela (Bezúch, Šiška) – 38. Hamráček (Avcin). Rozhodcovia: Baluška, Crman - Hajnik, Frimmel, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1696 divákov.
Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Drgoň, S. Hain, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Bezúch, Šiška, Lapšanský – Krajčovič, Krajč, Hudec
Prešov: Vyletelka - Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Feranec, Eperješi - Indrašis, Cormier, Ri. Bukarts - Hamráček, Berlev, Avtsin - Frič, Bortňák, Chalupa - Blaško, Maruna, Valigura
tabuľka po 2. kole:
1. Trenčín 2 1 1 0 0 5:3 5
2. Prešov 2 1 0 1 0 8:6 4
------------------------------
3. Humenné 2 1 0 0 1 5:5 3
4. Skalica 2 0 0 0 2 6:10 0
