Hokejisti Třinca vyhrali prvé finále v Hradci, päť bodov Slovákov

finále play off českej extraligy - 1. zápas /na 4 víťazstvá/:



Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)



Góly: 42. Klíma (OKULIAR), 44. Smoleňák - 30. Kurovský (ROMAN), 41. Voženílek (DAŇO), 49. Voženílek (DAŇO), 60. DRAVECKÝ



Hradec Králové 18. apríla (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec zvíťazili v úvodnom zápase finále play off českej extraligy. Obhajcovia titulu triumfovali na ľade Mountfieldu Hradec Králové 4:2 a ujali sa vedenia v sérii. Druhý zápas je na programe v stredu.Na prvý gól sa čakalo až do 30. minúty. Ešte za bezgólového stavu mal dve veľké šance slovenský útočník Oliver Okuliar, no nedal a tak prišiel trest na druhej strane. Miloš Roman vysunul do úniku Daniela Kurovského a ten poslal hostí do vedenia. To zvýšil v prvej minúte poslednej tretiny Daniel Voženílek po asistencii Marka Daňa. Domáci však nezložili zbrane a v priebehu ďalších dvoch minút vyrovnali po góloch Kevina Klímu a Radka Smoleňáka, na prvý prihral Okuliar. V 49. minúte si zopakovali spoluprácu Voženílek s Daňom a bolo 3:2. Rozhodujúci moment prišiel v 56. minúte. Domáci Jordan Perret po veľkom tlaku prepálil brankára Ondřeja Kacetla, no hostia využili trénerskú výzvu. Rozhodcovia preskúmali video a rozhodli, že pred gólom prišlo k faulu na brankára a tak nemohol platiť. Hradec sa už k vyrovnaniu nedostal a v poslednej minúte inkasoval do prázdnej bránky z hokejky Vladimíra Draveckého.Za najlepších hráčov duelu vyhlásili na domácej strane Okuliara a na strane hostí Daňa.