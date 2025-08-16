Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejisti USA18 dosiahli druhý triumf v histórii, zdolali Švédov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre Švédov to bolo historicky šieste finále, no zvíťaziť dokázali iba raz.

Autor TASR
Trenčín 16. august (TASR) - Hokejisti USA druhýkrát v histórii triumfovali na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cupe. V sobotňajšom finále v Trenčíne zvíťazili nad Švédskom 4:3. Na 3. mieste sa umiestnili víťazi uplynulých troch ročníkov Kanaďania, ktorí zdolali Fínsko 3:0. Mladí Slováci obsadili na domácom turnaji 6. miesto po prehre s Českom 2:5.

Pre americkú reprezentáciu to bol druhý triumf v histórii, prvý dosiahli v roku 2003. Pre Švédov to bolo historicky šieste finále, no zvíťaziť dokázali iba raz.

Hlinka Gretzky Cup, finále

Švédsko - USA 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Góly: 1. a 38. Hermansson, 7. Zirath - 3. Harper, 4. Davidson, 18. Hextall, 21. Klepov, 58. Bogas


Kanada - Fínsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 6. Williams, 35. Belchetz, 58. Rudolph


konečné poradie: 1. USA, 2. Švédsko, 3. Kanada, 4. Fínsko, 5. Česko, 6. SLOVENSKO, 7. Švajčiarsko, 8. Nemecko
