Hokejisti USA porazili Maďarsko 7:3, štvorbodový Tkachuk
Autor TASR
Zürich 25. mája (TASR) - Hokejisti USA zostali na MS vo Švajčiarsku v hre o štvrťfinále. Obhajcovia titulu podľa očakávania zdolali v pondelkovom dueli A-skupiny v Zürichu Maďarsko 7:3, poskočili priebežne na piate miesto a v utorok budú o postup bojovať v súboji s Rakúskom. Hviezdny útočník Matthew Tkachuk mal bilanciu 2+2, jeho spoluhráč Thomas Novak si pripísal päť asistencií. Maďari už s istotou obsadia v tabuľke predposledné siedme miesto.
Američanov čaká zápas proti Rakúsku o 16.20 h, Maďari zakončia účinkovanie na šampionáte rovnako v utorok o 12.20 h proti Lotyšsku.
Američania senzáciu nedopustili, ich dominancia bola zreteľná od prvého striedania. Úvodnú dvadsaťminútovku vyhrali na strely 21:4 a z prevahy vyťažili góly v podaní kapitána Faulka a Tkachuka v presilovke. V strednej perióde pridali ďalšie zásahy Leonard, Faulk a opäť Leonard. Tím USA trikrát využil početnú výhodu. V maďarskom drese korigoval skóre Erdély, ktorý brankára Wolla prekonal dvakrát a presadil sa aj jeho krajan Tornyai. Triumf favorita spečatili v závere Tkachuk gólom do prázdnej bránky a Plante.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
USA - Maďarsko 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Góly: 10. Faulk (Novak), 19. Tkachuk (Novak, Coronato), 23. Leonard (Novak), 28. Faulk (Tkachuk, Novak), 39. Leonard (Faulk, Tkachuk), 57. Tkachuk (Hagens), 60. Plante (Leonard, Novak) – 31. Erdély (Terbócs, Sebők), 48. Erdély (M. Horváth, Hári), 55. Tornyai (Terbócs, Sebők). Rozhodovali: Brander (Fín.), Tscherrig (Švaj.) – Davidonis (Lot.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0
USA: Woll – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Kaiser, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Novak, Plante – Lafferty
Maďarsko: Vay – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Erdély – B. Horváth, Szongoth, Nemes – Sofron, Hári, Papp – Vincze, Nagy, Sárpátki – Ravasz
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 6 6 0 0 0 29:7 18*
3. Rakúsko 6 3 0 0 3 16:25 9
4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:16 9
-----------------------------------------
5. USA 6 2 1 0 3 21:20 8
6. Nemecko 6 2 0 1 3 17:19 7
7. Maďarsko 6 1 0 0 5 13:30 3
-----------------------------------------
8. Veľká Británia 6 0 0 0 6 4:29 0**
* - postup do štvrťfinále
** - zostup do A-skupiny I. divízie
