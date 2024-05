Hokejisti USA sa postarali o 1. dvojciferné víťazstvo na MS v Ostrave

B-skupina:



USA - Kazachstan 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)



Góly: 5. Boldy (Nelson, Hughes), 8. Tkachuk (Werenski, Gaudreau), 17. Nelson (Sanderson, Boldy), 19. Tkachuk (Werenski, Gaudreau), 22. Brindley (Kessel, Kunin), 24. Boldy (Gaudreau, Tkachuk), 32. Kunin (Boldy, Werenski), 46. Tkachuk (Boldy, Gaudreau), 46. Hayes (Petry), 51. Gaudreau (Boldy) - 47. Orimbekov. Rozhodcovia: Brander (Fín), Hronský – Durmis (obaja SR), Nyquist (Švéd.), vylúčení: 2:7 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 8468 divákov



USA: Nedeljkovic - Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kessel - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, Tkachuk - Zegras, Hayes, Farabee - Brindley, Kunin, Eyssimont



Kazachstan: Bojarkin (41. Šutov) - Gajtamirov, Beketajev, Orechov, Danijar, Dichanbek, Koroljov, Breus - Bymarev, Orimbekov, Starčenko - Michajlis, Muchametov, Paňukov - Muratov, Šulga, Savickij - Rachmanov, Boiko, Asetov



tabuľka B-skupina:



1. Švédsko 5 5 0 0 0 26:7 15*



2. USA 6 4 0 1 1 31:13 13*



3. Nemecko 6 4 0 0 2 28:21 12



4. SLOVENSKO 5 3 1 0 1 23:14 11







5. Lotyšsko 5 1 2 0 2 13:21 7



6. Francúzsko 5 1 0 1 3 9:17 4



7. Kazachstan 6 1 0 0 5 9:30 3







8. Poľsko 6 0 0 1 5 10:26 1





Ostrava 19. mája (TASR) - Hokejisti USA sa postarali o prvé dvojciferné víťazstvo na MS v Ostrave, keď v nedeľňajšom zápase B-skupiny deklasovali Kazachstan 10:1. Zároveň si ním zabezpečili istotu postupu do štvrťfinále ako druhý tím B-skupiny MS po Švédsku.Útočník Johnny Gaudreau získal päť kanadských bodov za gól a štyri asistencie a stal sa historicky najproduktívnejším hráčom hráčom USA na MS. Nazbieral na nich už 43 bodov, čím o bod prekonal Patricka Kanea. Darilo sa aj kapitánovi Bradymu Tkachukovi, ktorý mal bilanciu 3+1.V pozícii jedného z hlavných rozhodcov viedol duel Slovák Tomáš Hronský, jedným z dvojice čiarových bol Oto Durmis. Američania uzavrú účinkovanie v základnej skupine v utorok od 16.20 zápasom proti Lotyšsku, Kazachov čaká v pondelok od 20.20 duel proti Poľsku, ktorý rozhodne o zostupujúcom z ostravskej vetvy turnaja.Američania mali od začiatku zápas pevne v rukách a na prvý gól nečakali dlho. V 5. minúte dorazil puk Boldy, o tri minúty Tkachuk v presilovke tečoval strelu Werenského a v 17. nepokrytý Nelson dorazil puk za kazašského brankára. Z predbránkového priestoru sa krátko na to presadil aj Tkachuk, ktorý zvýšil na 4:0. Kazachovia fyzicky nestíhali, Američania v druhej tretine naďalej dominovali a Brindley, Boldy a Kunin potvrdili ich suverénny prejav ďalšími tromi gólmi. V bránke Kazachov nastúpil do tretej tretiny Šutov, ktorý inkasoval trikrát po zásahoch Tkachuka, Hayesa a Gaudreaua, ktorý spečatil prvý dvojciferný výsledok šampionátu. Ešte pred ním sa Kazach Orimbekov zmazal čisté konto brankára Nedeljkovica. O dominancii zámorského tímu svedčal aj pomer striel - 58:14.