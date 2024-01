Americkí hráči oslavujú po ich výhre nad Švédskom vo finále zápasu Švédsko - USA na MS v hokeji do 20 rokov vo švédskom meste Göteborg 5. januára 2024. Foto: TASR/AP

MS do 20 rokov - finále:



USA - Švédsko 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)



Góly: 17. Perreault (Smith, McGroarty), 30. Howard (Fortescue), 35. Howard (Brindley), 42. Buium (Smith, Perreault), 57. Leonard (Perreault), 57. McGroarty (Snuggerud) - 23. Stenberg (M. Hävelid, E. Pettersson), 40. Lekkerimäki (Sandin-Pellikka, Östlund). Rozhodovali: Hebeisen (Švajč.), Pearce (Kan.) – Durmis (SR), Gustafson (USA), vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Hutson, McGroarty (USA) - A. Johansson, Östlund (Švéd.) všetci 10 min osobný trest za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 11.512 divákov.



Švédsko: H. Hävelid – E. Pettersson, M. Hävelid, Lindstein, Willander, Salomonsson, Sandin-Pellikka, Johansson – Wahlberg, Östlund, Lekkerimäki – Öhgren, Bystedt, O. Pettersson – Stenberg, Edstrom, Unger Sörum – Born, F. Wagner, Forsfjäll – Rudslätt



USA: Augustine – Hutson, Chesley, Fortescue, Casey, Buium, Rinzel, Pohlkamp – Moore, Gauthier, McGroarty – Howard, Nazar, Brindley – Perreault, Smith, Leonard – Finley, Nelson, Snuggerud – Hayes



Konečné poradie:

1. USA,

2. Švédsko,

3. Česko,

4. Fínsko,

5. Kanada,

6. SLOVENSKO,

7. Švajčiarsko,

8. Lotyšsko,

9. Nemecko,

10. Nórsko







Najužitočnejší hráč (MVP):



Jonathan Lekkerimäki (Švéd.)







All star tím (podľa médií):



brankár: Hugo Hävelid (Švéd.)



obrancovia: Lane Hutson (USA), Theo Lidstein (Švéd,)



útočníci: Jiří Kulich (ČR), Cutter Gauthier (USA), Jonathan Lekkerimäki (Švéd.)







Najlepší hráči na postoch (podľa direktoriátu):



brankár: Hugo Hävelid (Švéd.)



obranca: Axel Sandin-Pellikka (Švéd.)



útočník: Cutter Gauthier (USA)





Göteborg 5. januára (TASR) - Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na MS hráčov do 20 rokov vo Švédsku. V piatkovom finále zdolali domácich reprezentantov 6:2 a získali pre svoju krajinu šiesty titul v tejto vekovej kategórii. Na pomyselnom tróne vystriedali Kanadu, ktorá triumfovala na predošlých dvoch šampionátoch. Z bronzu sa tešili Česi, ktorí v závere otočili vývoj zápasu o 3. miesto s Fínskom a triumfovali 8:5.Ocenenie pre najužitočnejšieho hráča turnaja si odniesol švédsky útočník Jonathan Lekkerimäki, ktorý bol so siedmimi gólmi najlepší strelec turnaja. Prvé miesto v produktivite obsadil Čech Jiří Kulich, ktorý nazbieral 12 kanadských bodov (6+6) rovnako ako druhý v poradí Cutter Gauthier (2+10). Všetci traja sa dostali do All star tímu podľa médií.Američania ukončili aj vlaňajší šampionát víťazstvom nad Švédskom, nad ktorým triumfovali 8:7 po predĺžení v zápase o bronz. Tentoraz zvíťazili vo všetkých siedmich dueloch, pričom na víťaznej ceste zdolali aj slovenský tím (10:2 v základnej skupine). Po šiestom triumfe upravili svoju medailovú bilanciu z MS"20" na 15 cenných kovov - 6-2-7. Švédi získali už 12. striebro a 21. medailu (2-12-7). Jedným z čiarových rozhodcov finálového duelu bol Slovák Oto Durmis. Slovenskí reprezentanti obsadili 6. miesto po tom, čo Fínom podľahli vo štvrťfinále 3:4 po predĺžení. Z elitnej kategórie vypadli Nóri, na budúcoročnom šampionáte ich nahradí Kazachstan.Finálový duel mal od úvodných minút vysoké tempo a po viacerých príležitostiach ako prví skórovali Američania. V 17. minúte ich poslal do vedenia počas signalizovaného trestu Perreault, no tri minúty po prestávke vyrovnal Stenberg tečom Hävelidovej strely - 1:1. Američanov nasmeroval k víťazstvu Howard, ktorý v 30. minúte skóroval po individuálnej akcii a o päť minút jeho strela prekvapila brankára Huga Hävelida - 3:1. Domáci vykresali nádej gólom "do šatne," keď Lekkerimäki päť sekúnd pred druhou sirénou využil presilovku - 3:2. V záverečnej časti už dávali góly len Američania. Dôležitý gól na 4:2 strelil Buium, ktorý sa po úspešnom buly dostal k puku a prekvapil švédskeho brankára. Od tohto momentu už Američania kontrolovali dianie na ľade a Švédov k ničomu nepustili. V 57. minúte Švédi neubránili Leonarda, ktorý prekonal aj brankára Hävelida - 2:5. Domáci sa pokúsili o menší športový zázrak počas hry so šiestimi hráčmi, no McGroarty do prázdnej bránky uzavrel skóre - 6:2. Záver ešte spestrilo niekoľko potýčok.