Hokejisti USA zdolali Francúzsko 9:0, rozhodli už v prvej tretine

A-skupina:



USA - Francúzsko 9:0 (3:0, 1:0, 6:0)



Góly: 7. O´Connor (Garland), 12. Gauthier (Perunovich), 14. Tynan (Gauthier), 22. Gauthier (Perunovich, Tynan), 43. O´Connor, 45. Perunovich (Coronato, Bjork), 48. Grimaldi (Coronato, Perbix), 49. Garland (Tynan), 54. Gauthier (Tynan, Garland). Rozhodovali: Sewell (V. Brit.), Holm - Yletyinen (obaja Švéd.), Mackey (Kan.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6539 divákov.



USA: Petersen (48. Commesso) - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Attard - A. Tuch, Coronato, Grimaldi - Garland, O´Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Farrell, Brown, Bjork



Francúzsko: Ylönen (21. Palillon) - Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry, Guebey - Fabre, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, S. Treille - Farnier, Valier, K. Bozon

tabuľka:



1. USA 6 6 0 0 0 30:5 18



2. Švédsko 5 4 1 0 0 19:2 14



3. Fínsko 6 4 0 1 1 21:14 13



4. Nemecko 6 3 0 0 3 22:16 9



--------------------------------



5. Dánsko 5 2 1 0 2 17:15 8



6. Francúzsko 6 0 1 2 3 10:26 4



7. Maďarsko 6 0 1 0 5 9:33 2



--------------------------------



8. Rakúsko 6 0 0 1 5 7:24 1

Tampere 21. mája (TASR) - Hokejisti USA potvrdili pozíciu favorita a v nedeľňajšom zápase deklasovali Francúzsko 9:0 v zápase základnej A-skupiny na MS v Rige.Presvedčivým víťazstvom dosiahli najvýraznejší výsledok v doterajšom priebehu šampionátu a po šiestom zápase sú so stopercentnou bilanciu a skóre 30:5 na čele A-skupiny.Američania uzavrú účinkovanie v základnej skupine v utorok od 15.20 proti Švédsku, pričom by, po predpokladanom pondelňajšom víťazstve Švédov nad Dánmi, malo ísť o súboj o prvé miesto v tabuľke. Francúzov, ktorí záchranou v elitnej kategórii splnili cieľ, čaká v utorok od 11.20 posledný duel na turnaji proti Nemecku.Hráči zámorského tímu vykročili za vysokým víťazstvom už v prvej tretine. Skóre otvoril v 7. minúte O´Connor a po presných zásahoch Gauthiera a Tynana bolo ešte do prvej prestávky 3:0. Potvrdili tým výraznú streleckú a hernú prevahu, ktorá pokračovala aj v druhej tretine. V nej sa presadil iba Gauthier, keď v 22. minúte zvýšil na 4:0, no Američania si výrazné navýšenie náskoku nechali na tretiu časť. V nej pridali ďalších šesť gólov a súpera prestrieľali 18:2. Od 54. minúty viedli po góle Gauthiera 9:0, no desiaty gól už nepridali. Američania neinkasovali v druhom zápase po sebe, Francúzi naopak v uplynulých dvoch stretnutiach neskórovali.