Hokejisti USA zdolali v zámorskom derby Kanadu

ZOH 2022 v Pekingu - Hokej



A-skupina:

Kanada - USA 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Góly: 2. Robinson (Ho-Sang, Staal), 35. Knight (Winnik) - 3. Miele (O´Neill, Kamfper), 19. Meyers (Farrell, Sanderson), 23. Brisson (Shore), 47. Agostino (Miele). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Björk (Švéd.) - Hynek (ČR), McCrank (Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 948 divákov.

Kanada: Pasquale - Robinson, Power, Noreau, Wotherspoon, Demers, Barberio, Grant - Ho-Sang, Staal, McTavish - Knight, Weal, Tambellini - Johnson, O´Dell, Street - Cracknell, Desharnais, Winnik

USA: Mann - Kamfper, Ness, Faber, Warsofsky, Cooper, Sanderson, Perbix - O´Neill, Miele, Agostino - Abruzzese, Beniers, Knies - Farrell, Meyers, Cates - McLaughlin, Smith, Brisson

Tabuľka A-skupiny:



1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6

2. Kanada 2 1 0 0 1 7:5 3

3. Nemecko 1 0 0 0 1 1:5 0

4. Čína 1 0 0 0 1 0:8 0

Peking 12. februára (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v sobotňajšom zápase A-skupiny na olympijskom turnaji v Pekingu nad Kanadou 4:2. Kanaďania v zámorskom derby prestrieľali súpera 37:27, pričom streleckú prevahu mali najmä v tretej časti (17:5), no Američanov v dôležitých momentoch podržal brankár Strauss Mann. USA po dvoch víťazstvách s plným počtom 6 bodov vedú skupinu, Kanaďania majú v priebežnej tabuľke 3 body za úvodný triumf nad Nemeckom (5:1).Kanaďania uzavrú svoje účinkovanie v základnej skupine zápasom proti Číne v nedeľu 13. februára o 14.10 SEČ, Američania budú hrať v rovnakom čase proti strieborným medailistom z Pjongčangu 2018 Nemcom.Lepší vstup do zápasu mali Kanaďania, ktorých v 2. minúte poslal do vedenia Robinson po tom, ako jeho strela z väčšej vzdialenosti prekvapila brankára Manna - 1:0. Ich náskok však trval iba minútu, keďže kapitán Miele sa dostal za kanadskú obranu a po úniku vyrovnal - 1:1. V herne vyrovnanej prvej tretine mali oba tímy viacero šancí a skóre sa zmenilo ešte raz v 19. minúte. Na konci ofenzívnej akcie bol po rýchlej kombinácii Američan Meyers - 1:2.Američania pridali dôležitý tretí gól v 23. minúte. Kanadský brankár Pasquale spravil chybu v rozohrávke za bránkou a Brisson zvýšil 3:1 pre USA. V 28. minúte trafil kanadský obranca Power do žŕdky a krátko na to neuspel po úniku ani veterán Staal. V 35. minúte však Kanaďania predsa len znížili na 2:3, keď Knight zakončil únik dvoch proti jednému.Hráči z krajiny javorového listu v tretej tretine prevzali iniciatívu, snažili sa o vyrovnanie a častú streľbu. Pozorný brankár USA Mann však vyriešil viacero zložitých situácií a jeho tím získal v 47. minúte opäť dvojgólový náskok. Po ofenzívnej akcii sa k voľnému puku dostal Agostino a prestrelil Pasqualea - 2:4. Kanaďania v závere stupňovali tlak, k prevahe im pomohla aj presilovka, ale vyrovnať už nedokázali ani počas hry bez brankára.