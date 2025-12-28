< sekcia Šport
Hokejisti USA zvíťazili nad Švajčiarskom 2:1
Istotu naopak ešte nemajú Kanaďania, ktorí na triumf proti Lotyšsku 2:1 potrebovali predĺženie.
TASR
Minneapolis/Saint Paul 28. decembra (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v noci na nedeľu nad Švajčiarskom tesne 2:1 v „slovenskej“ A-skupine na MS hráčov do 20 rokov. Organizátori podujatia si tak ako prví zaistili účasť vo štvrťfinále. Víťazný gól dal v 35. minúte William Zellers.
Istotu naopak ešte nemajú Kanaďania, ktorí na triumf proti Lotyšsku 2:1 potrebovali predĺženie. Bod pre pobaltský tím zariadil gólom na 1:1 v 59. minúte Rudolfs Berknals. Víťazný gól strelil 44 sekúnd po začiatku predĺženia Michael Hage.
MS do 20 rokov v americkej Minnesote - výsledky
A-skupina (Saint Paul):
USA - Švajčiarsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly: 22. Ziemer (Hagens, Horcoff), 35. Zellers (McKinney) - 33. Sansonnens (Grossniklaus, Steiner)
tabuľka:
1. USA 2 2 0 0 0 8:4 6*
2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 6:4 3
4. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 1:2 0
5. Nemecko 2 0 0 0 2 4:10 0
*istý postup do štvrťfinále
B-skupina (Minneapolis):
Lotyšsko - Kanada 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 59. Berzkalns (Sárts, Dievka) - 23. Reschny (McKenna, Brunicke), 61. Hage (McKenna, Parekh)
Dánsko - Česko 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Góly: 6. Petersen (E. Jakobsen, Olesen), 25. Larsen (Baerentsen) - 3. Čihař (Galvas, Nestrašil), 12. Kubiesa (Sikora, Galvas), 22. Nestrašil (Jiříček, Benák), 32. Jiříček (Novotný, Nestrašil), 36. Hoch (Klíma), 46. Galvas (Sikora, Novotný), 47. Žemlička
tabuľka:
1. Kanada 2 1 1 0 0 9:6 5
2. Fínsko 1 1 0 0 0 6:2 3
3. Česko 2 1 0 0 1 12:9 3
4. Lotyšsko 1 0 0 1 0 1:2 1
5. Dánsko 2 0 0 0 2 4:13 0
