VIDEO: Hokejisti v príprave s 8 duelmi, realizačný tím posilnil Haščák

Program slovenskej hokekovej reprezentácie pred MS v Rige:



Kaufland Challenge



utorok 20. apríla: SR - Lotyšsko /Piešťany/

streda 21. apríla: SR - Lotyšsko /Piešťany/



prípravné zápasy



sobota 24. apríla: SR - Nemecko /Piešťany/

nedeľa 25. apríla: SR - Nemecko /Piešťany/

sobota 1. mája: SR - Rakúsko /Piešťany/

nedeľa 2. mája: SR - Rakúsko /Piešťany/

štvrtok 6. mája: ČR - SR /Praha/

piatok 7. mája: ČR - SR /Praha/

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v rámci prípravy na MS v Rige dokopy osem stretnutí. Prvý dobrovoľný kemp pre hráčov, ktorým sa skončia klubové povinnosti, odštartuje 6. apríla v Piešťanoch. Novou posilou realizačného tímu sa stal Oto Haščák, ktorý bude pracovať pri reprezentácii ako asistent generálneho manažéra a zároveň hlavný skaut." povedal na utorkovom tlačovom brífingu prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zároveň generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Slovenská reprezentácia sa stretne po vyše roku, predchádzajúce akcie vrátane MS vo Švajčiarsku zmarila pandémia koronavírusu. Prvý neoficiálny reprezentačný kemp v novej sezóne sa začne po veľkonočných sviatkoch, v päťdňovom tábore v Piešťanoch sa bude pripravovať približne desať hráčov, ktorých kluby už nepokračujú v play off v ligových súťažiach. Po krátkom kempe si hráči pôjdu oddýchnuť domov a o pár dní neskôr odštartuje v Piešťanoch oficiálna príprava. Začne sa 11-dňovým blokom, v rámci ktorého Slováci odohrajú štyri prípravné stretnutia. Prvé sa uskutočnia 20.-21. apríla, dvojzápas "Kaufland Challenge" proti Lotyšsku bude náhradou za zrušený februárový Kaufland Cup. Počas tohto bloku čaká slovenských reprezentantov v kúpeľnom meste aj prípravný dvojzápas s Nemeckom (24.-25. apríla).Po prvom bloku bude nasledovať dvoj-trojdňová pauza. Tréner Craig Ramsay spoločne so svojimi asistentmi urobia zmeny v kádri a zverejnia nomináciu na ďalší 10-dňový reprezentačný blok. V rámci neho Slováci absolvujú ďalšie štyri prípravné stretnutia - dva s Rakúskom v Piešťanoch (1.-2. mája) a dva proti Česku v Prahe (6.-7. mája). Po tomto bloku čaká mužstvo znovu krátka prestávka, hráči sa rozídu a pôjdu domov. Na záverečný blok budú pozvaní už iba tí hokejisti, s ktorým sa počíta na šampionát. Ten sa vzhľadom na protipandemické opatrenia pravdepodobne uskutoční celý v uzavretej "bubline" a reprezentantov pred ním čaká procedúra testovaní na COVID-19. Tím odletí do Lotyšska najneskôr 16. mája, po prílete strávia hráči niekoľko dní v samoizolácii na hotelových izbách. Prvý zápas na MS odohrajú 21. mája proti Bielorusku, v A-skupine sa potom stretnú aj s Veľkou Britániou, Ruskom (oficiálne tím Ruskej hokejovej federácie), Švajčiarskom, Dánskom, Švédskom a Českom.