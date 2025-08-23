Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejisti Vítkovíc zdolali Ľubľanu a obsadili 3. miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR

O víťazovi turnaja rozhodol duel medzi domácim Zvolenom a Banskou Bystricou, ktorý bol na programe od 17.00 hod.

Autor TASR
Zvolen 23. augusta (TASR) - Hokejisti HC Vítkovice zvíťazili nad Olimpijou Ľubľana 3:1 v záverečný deň 27. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. Bolo to pre nich prvé víťazstvo na turnaji, na ktorom napokon získali štyri body a obsadili 3. miesto. Slovinský tím sa umiestnil na poslednom štvrtom mieste, keď získal dva body za víťazstvo nad Banskou Bystricou (3:2 sn). O víťazovi turnaja rozhodol duel medzi domácim Zvolenom a Banskou Bystricou, ktorý bol na programe od 17.00 hod.

Memoriál Pavla Zábojníka, 3. deň:

HC Vítkovice Ridera - HK Olimpija Ľubľana 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly 37. Yetman (Zdráhal), 48. Zdráhal (Přibyl, Abdul), 59. Freibergs (Yetman, Kalus) - 34. Mahkovec (Petan).

Vítkovice: Klimeš - Kňažko, Freibergs, Port, Demel, Brůna, Auvitu, Prčík - Yetman, Nellis, Kalus - Zdráhal, Hanzl, Hladonik - Glas, Hrivík, Abdul - Maciaš, Přibyl, Fasner

Ľubľana: Horák - Kirichenko, Brennan, Halbert, Masič, Gregorc, Crnovič, Hebar - Bukovec, Boychuk, Meyer - Mahkovec, Petan, Mehle - Kapel, Quince, Simšič - Beričič, Sodja, Pance - Kumanovič
.

