< sekcia Šport
Hokejisti Vlci Žilina zdolali Trenčín
Všetko podstatné sa udialo v prvých dvoch tretinách, Žilinu dostali do dvojgólového trháku Ranford a Bartovič.
Autor TASR
Trenčín 3. januára (TASR) - Hokejisti Vlci Žilina zvíťazili v 35. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 3:1. Do tabuľky tak zaznamenali druhú výhru za sebou, predtým mali na konte trojzápasovú sériu prehier. Domáci pokračujú v neuspokojivých výkonoch na prelome rokov, pred vlastnými divákmi to bola už piata prehra z posledných šiestich duelov.
Všetko podstatné sa udialo v prvých dvoch tretinách, Žilinu dostali do dvojgólového trháku Ranford a Bartovič. Za domácich síce skorigoval Descheneau, ale tesne pred prestávkou sa o rozhodujúci presný zásah „vlkov" postaral Korenčik.
Všetko podstatné sa udialo v prvých dvoch tretinách, Žilinu dostali do dvojgólového trháku Ranford a Bartovič. Za domácich síce skorigoval Descheneau, ale tesne pred prestávkou sa o rozhodujúci presný zásah „vlkov" postaral Korenčik.
Tipsport liga - 35. kolo:
HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Góly: 39. Descheneau (Varone, Baptiste) – 11. Ranford (Mucha, Holenda), 34. Bartovič, 40. Korenčik (Walega, Koyš). Rozhodcovia: Krajčík, Crman - Bezák, Konc ml., vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3922 divákov
Trenčín: D. Hrenák – Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Nahálka, Krajčovič, Hatala, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Descheneau – Lapšanský, Vitolinš, Bellerive – Jakubec, Krajč, Hudec – Stránský, Kalis, Rezničák
Žilina: LaCouvee – Miller, Korenčik, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Diakov, Michnáč, Vajko – Koyš, Korczak, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Bartovič, Baláž, Drábek – Juščák, Vašaš, Beták
HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Góly: 39. Descheneau (Varone, Baptiste) – 11. Ranford (Mucha, Holenda), 34. Bartovič, 40. Korenčik (Walega, Koyš). Rozhodcovia: Krajčík, Crman - Bezák, Konc ml., vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3922 divákov
Trenčín: D. Hrenák – Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Nahálka, Krajčovič, Hatala, M. Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Descheneau – Lapšanský, Vitolinš, Bellerive – Jakubec, Krajč, Hudec – Stránský, Kalis, Rezničák
Žilina: LaCouvee – Miller, Korenčik, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Diakov, Michnáč, Vajko – Koyš, Korczak, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Bartovič, Baláž, Drábek – Juščák, Vašaš, Beták