< sekcia Šport
Hokejisti Vlci Žilina zvíťazili nad Duklou Trenčín 2:1
Prvá tretina tradičného považského derby góly nepriniesla, v druhej otvoril skóre pätnástym presným zásahom v aktuálnej sezóne Petráš.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 27. novembra (TASR) - Hokejisti Vlci Žilina zvíťazili v piatkovom zápase 23. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad Duklou Trenčín 2:1. Pätnásty gól v sezóne zaznamenal top kanonier súťaže Šimon Petráš. Prvý duel za hostí odohral po príchode zo Žiliny obranca Marek Korenčík.
Prvá tretina tradičného považského derby góly nepriniesla, v druhej otvoril skóre pätnástym presným zásahom v aktuálnej sezóne Petráš. V gólovo bohatšej tretej tretine pridali Vlci poistku z hokejky Bretta Ritchieho a zvíťazili tak v treťom zápase v sérii. Naopak, Dukla prehrala už siedme stretnutie v rade, na zmenu výsledku jej nestačil ani kontaktný gól z hokejky Juraja Mikuša a takmer trojminútová hra bez brankára.
Tipsport liga - 23. kolo:
Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 1:0 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 29. Š. Petráš (Walega, Repčík), 53. Ritchie (Macák, Harris) - 57. Krivošík (Mikuš, Bubela). Rozhodovali: Hronský, Baluška - Durmis, Konc, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2337 divákov.
Žilina: Janus - Čajkovský, Gachulinec, Miller, Vajko, Gajdoš, Dyakov, Holenda - Š. Petráš, Walega, Repčík - Macák, Harris, Ritchie - Koyš, Galamboš, Vašaš - Mucha, Dej, Juščák
Trenčín: Latkóczy - Mikuš, Hatala, Hlaváč, J. Ferenc, Korenčík, Hain, Kupec - Kudrna, Campbell, Descheneau - Bubela, Krivošík, Kukuča - L. Lunter, Šiška, Šandor - Dudáš, Kalis, Krajč
Prvá tretina tradičného považského derby góly nepriniesla, v druhej otvoril skóre pätnástym presným zásahom v aktuálnej sezóne Petráš. V gólovo bohatšej tretej tretine pridali Vlci poistku z hokejky Bretta Ritchieho a zvíťazili tak v treťom zápase v sérii. Naopak, Dukla prehrala už siedme stretnutie v rade, na zmenu výsledku jej nestačil ani kontaktný gól z hokejky Juraja Mikuša a takmer trojminútová hra bez brankára.
Tipsport liga - 23. kolo:
Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 1:0 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 29. Š. Petráš (Walega, Repčík), 53. Ritchie (Macák, Harris) - 57. Krivošík (Mikuš, Bubela). Rozhodovali: Hronský, Baluška - Durmis, Konc, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2337 divákov.
Žilina: Janus - Čajkovský, Gachulinec, Miller, Vajko, Gajdoš, Dyakov, Holenda - Š. Petráš, Walega, Repčík - Macák, Harris, Ritchie - Koyš, Galamboš, Vašaš - Mucha, Dej, Juščák
Trenčín: Latkóczy - Mikuš, Hatala, Hlaváč, J. Ferenc, Korenčík, Hain, Kupec - Kudrna, Campbell, Descheneau - Bubela, Krivošík, Kukuča - L. Lunter, Šiška, Šandor - Dudáš, Kalis, Krajč
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Myslím, že celých 60 minút bol vyrovnaný zápas. Je to derby, dobrá atmosféra. Trenčín možno prechádza nejakým nie úplne dobrým obdobím, čo sa môže stať každému mužstvu. Ale musím povedať, že hrali veľmi dobre. Musím pochváliť našich chlapcov, ktorí celých 60 minút odmakali. Hrali sme veľmi tímovo, pohybovali sme sa presne v tých pozíciách, ako sme chceli. Takže určite to nebol ľahký zápas, ale išli sme si za víťazstvom poctivou prácou a vlastne za to sú tie tri body.“
Marek Korenčík, obranca Trenčína: „Samozrejme, chceli sme tu vyhrať a nepodarilo sa nám to. Musíme pracovať na veciach, ktoré nás zdobia ako Trenčín v hre. Aby sme vyhrávali, dávali určite viac gólov. Ale ja si myslím, že celkom slušný zápas a proti Žiline, ktorá je hore v tabuľke. Musíme naozaj makať v malých súbojoch a malých veciach. Keď sa človeku nedarí skórovať, tak tie malé veci a taký ten škaredý gól je niečo, čo to môže otočiť aj na víťaznú šnúru.“
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Myslím, že celých 60 minút bol vyrovnaný zápas. Je to derby, dobrá atmosféra. Trenčín možno prechádza nejakým nie úplne dobrým obdobím, čo sa môže stať každému mužstvu. Ale musím povedať, že hrali veľmi dobre. Musím pochváliť našich chlapcov, ktorí celých 60 minút odmakali. Hrali sme veľmi tímovo, pohybovali sme sa presne v tých pozíciách, ako sme chceli. Takže určite to nebol ľahký zápas, ale išli sme si za víťazstvom poctivou prácou a vlastne za to sú tie tri body.“
Marek Korenčík, obranca Trenčína: „Samozrejme, chceli sme tu vyhrať a nepodarilo sa nám to. Musíme pracovať na veciach, ktoré nás zdobia ako Trenčín v hre. Aby sme vyhrávali, dávali určite viac gólov. Ale ja si myslím, že celkom slušný zápas a proti Žiline, ktorá je hore v tabuľke. Musíme naozaj makať v malých súbojoch a malých veciach. Keď sa človeku nedarí skórovať, tak tie malé veci a taký ten škaredý gól je niečo, čo to môže otočiť aj na víťaznú šnúru.“