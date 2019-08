Hokejisti Žiliny pokračujú pod hlavičkou mesta so skresaným rozpočtom

Hráčsky káder je podľa primátora takmer pripravený, potrebujú ho doplniť o šiestich až ôsmich hráčov.

Žilina 8. augusta (TASR) – Muži MsHK Žilina budú po vypadnutí z extraligy hrať druhú najvyššiu hokejovú súťaž so skresaným rozpočtom a bez postupových ambícií pod hlavičkou mesta. Vo funkcii generálneho manažéra skončil po troch mesiacoch Ernest Bokroš.



Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne, mesto pristúpilo k tomu kroku po tom, ako sa nenaplnila dohoda s jediným potenciálnym investorom Petrom Černákom. „Dohodu sme mali deklarovanú, spoločne bola potvrdená, ale nebola naplnená. Minulý týždeň mala byť podpísaná zmluva a mala byť zložená zábezpeka vo výške 300.000 eur. Toto nebolo naplnené, a tak sme ukončili spoluprácu,“ priblížil žilinský primátor.



Ako dodal, nenaplnenie dohody je reálny život, viac ho však mrzí, že necítili reálnu podporu tých Žilinčanov, ktorí avizovali pozitívny vzťah k žilinskému hokeju.



„Do budúcnosti sa pozerám optimisticky. Paradoxne nám to umožnilo urobiť taký poriadok v hokeji, že dnes, na rozdiel predchádzajúcich rokov, je klub vnútorne konsolidovaný, finančne čistý, s jasnou vlastníckou štruktúrou. Je perfektne pripravený pre kohokoľvek, kto by mal záujem prevziať hokejový klub. Veľmi radi vstúpime do rokovania,“ zdôraznil Fiabáne.



Rozpočet je podľa neho pripravený, v porovnaní s minulými rokmi je takmer o polovicu nižší (360.000 eur). „Pripravili sme realistický rozpočet, s ktorým ideme na mestské zastupiteľstvo (13. 8. – pozn. TASR), ktoré ho musí schváliť. Rozpočet má svoje riziká, potrebujeme osloviť partnerov, aby nám finančne pomohli. Cítime, že takto postavený rozpočet by mohli poslanci schváliť, ostatné je v rukách manažmentu hokejového klubu,“ doplnil.



Hráčsky káder je podľa primátora takmer pripravený, potrebujú ho doplniť o šiestich až ôsmich hráčov. „Finančné rozpätie hráčskych zmlúv na dolnej hranici na úrovni 400 až 500 eur, horná hranica u tých najdrahších hráčov je 1500 eur. Podľa mojich informácii asi dvaja najdrahší hráči nepotvrdili záujem v klube pokračovať, predpokladám, že si budú hľadať angažmán niekde inde. Dopĺňame káder, celý proces má na starosti hlavný tréner Stanislav Škorvánek,“ skonštatoval Fiabáne s tým, že spoluprácu s generálnym manažérom Ernestom Bokrošom ukončili korektne, po vzájomnej dohode.



O nenaplnení podmienok zo strany investora sa Bokroš podľa vlastných slov dozvedel v piatok (2. 8.). „Keď som šiel do tohto projektu, mojou ambíciou bolo čím skôr postúpiť naspäť do extraligy. Mesto Žilina pôjde v úspornom režime s juniormi, nemá žiadne ambície. Ja sa cítim skôr taký hokejový žralok a prežívať len za výplatu by som tu nechcel. Pre mňa sa táto kapitola skončila, musím sa z toho hokejovo otrepať a ďalšiu sezónu budem čakať doma na terase,“ doplnil Bokroš.