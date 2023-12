Hokejisti Žiliny postúpili do finále SP, v semifinále zdolali Prešov

DOXXbet Vlci Žilina - HC Prešov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 36. Bezúch (Jansons, Varga), 45. Beták (Paukovček, Rajnoha). Rozhodovali: Kocúr, J. Konc ml. - Pribula, Drblík, bez vylúčených, 698 divákov.



Žilina: Košarišťan - Jansons, Pobežal, Holenda, Malina, Pacalaj, Rajnoha, Rehák - Varga, Galamboš, Bezúch - Safaralejev, Halama, Mráz - Michalík, Paukovček, Beták - Belluš, Šmida, Juščák - Jakubík



Prešov: Sabol - Hrabčák, Jerofejevs, Bystroň, Pavúk, Putala, Nemec - Zyrjanov, Kohút, Leščenko - Poliaček, Toma, Chalupa - Milý, Ščurko, Klíma - Sigarev, Frič, K. Jendroľ - Vaculík

Považská Bystrica 9. decembra (TASR) - Hokejisti Žiliny sa stali prvými finalistami JOJ Šport Slovenského pohára. V úvode finálového víkendu v Považskej Bystrici zdolali HC Prešov 2:0. Ich finálový súper vzíde z druhého semifinále medzi Žiarom nad Hronom a Považskou Bystricou, ktoré bolo na programe od 18.00 h.Diváci čakali na prvý gól do 36. minúty. Dovtedy si oba tímy vypracovali viacero gólových príležitostí, no brankári Košarišťan a Sabol podržali svoje tímy. Skóre otvoril Bezúch po tom, čo ušiel obrancovi Pavúkovi a prekonal Sabola - 1:0. Náskok Vlkov zvýšil v 45. minúte Beták. Prešovčania sa už v 55. minúte rozhodli pre hru so šiestimi korčuliarmi, ale žilinského brankára Košarišťana neprekonali.