< sekcia Šport
Hokejisti Žiliny triumfovali nad Zvolenom 6:5 po predĺžení
Zvolen mal výborný vstup do stretnutia, keď v 15. minúte viedol už 2:0, ale ich súper na to zareagoval päťgólovou šnúrou.
Autor TASR
Žilina 19. októbra (TASR) - Hokejisti Žiliny triumfovali v 13. kole Tipsport ligy nad Zvolenom 6:5 po predĺžení a naďalej zostávajú lídrom súťaže. Pre „vlkov“ to bolo piate víťazstvo za sebou, pre hostí naopak druhá prehra v rade. Žilina zostáva po 13. kole na prvom mieste tabuľky s 30 bodmi, Zvolen je na ôsmej pozícii so 16 bodmi.
V domácom stánku Žiliny videli diváci gólové hody. Zvolen mal výborný vstup do stretnutia, keď v 15. minúte viedol už 2:0, ale ich súper na to zareagoval päťgólovou šnúrou. Všetko smerovalo k bezproblémovému triumfu lídra Tipsport ligy, ale hostia sa v priebehu troch minút v tretej tretine dotiahli na rozdiel jedného presného zásahu. Duel dostali napokon do predĺženia, v hre bez brankára sa podarilo sekundu pred záverečnou sirénou vyrovnať Jääskeläinenovi. Zvolenu sa však nepodaril víťazný obrat, v predĺžení zariadil triumf a pokračovanie víťaznej série Žiliny Kosmachuk.
V domácom stánku Žiliny videli diváci gólové hody. Zvolen mal výborný vstup do stretnutia, keď v 15. minúte viedol už 2:0, ale ich súper na to zareagoval päťgólovou šnúrou. Všetko smerovalo k bezproblémovému triumfu lídra Tipsport ligy, ale hostia sa v priebehu troch minút v tretej tretine dotiahli na rozdiel jedného presného zásahu. Duel dostali napokon do predĺženia, v hre bez brankára sa podarilo sekundu pred záverečnou sirénou vyrovnať Jääskeläinenovi. Zvolenu sa však nepodaril víťazný obrat, v predĺžení zariadil triumf a pokračovanie víťaznej série Žiliny Kosmachuk.
Tipsport liga - 13. kolo:
Vlci Žilina - HKM Zvolen 6:5 pp (1:2, 4:0, 0:3 - 1:0)
Góly: 15. Korenčik (Korczak), 25. Mucha (Juščák, Baláž), 33. Kolenič (Korczak), 35. Vašaš (Galamboš), 36. Ranford (Holenda, Diakov), 64. Kosmachuk (Gachulinec) - 6. Fekiač (Beňo, Wesley), 14. Valach (Kowalczyk, Fekiač), 51. Marcinek (Cassels, Beňo), 53. Lunter (Hecl, Fekiač), 60. Jääskeläinen (Macek). Rozhodovali: Baluška, Výleta - Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2566 divákov.
Žilina: Košarišťan – Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda, Rajnoha – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Dej, Kosmachuk – Dúbravík, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
Zvolen: Kantor (36. Petrík) – Wesley, Beňo, Valach, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák – Marcinek, Šramaty, Macek – Zuzin, Kaspick, Kudrna – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Lunter Fekiač, Kukoš
Vlci Žilina - HKM Zvolen 6:5 pp (1:2, 4:0, 0:3 - 1:0)
Góly: 15. Korenčik (Korczak), 25. Mucha (Juščák, Baláž), 33. Kolenič (Korczak), 35. Vašaš (Galamboš), 36. Ranford (Holenda, Diakov), 64. Kosmachuk (Gachulinec) - 6. Fekiač (Beňo, Wesley), 14. Valach (Kowalczyk, Fekiač), 51. Marcinek (Cassels, Beňo), 53. Lunter (Hecl, Fekiač), 60. Jääskeläinen (Macek). Rozhodovali: Baluška, Výleta - Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2566 divákov.
Žilina: Košarišťan – Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda, Rajnoha – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Dej, Kosmachuk – Dúbravík, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
Zvolen: Kantor (36. Petrík) – Wesley, Beňo, Valach, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák – Marcinek, Šramaty, Macek – Zuzin, Kaspick, Kudrna – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Lunter Fekiač, Kukoš