Hokejisti Žiliny zvíťazili na ľade HK Nitra

HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)



Góly: 46. Bubela (Cotton), 46. Jackson - 6. Avcin (Holenda, Korenčík), 23. Avcin (Holenda, Korenčík), 26. Mucha, 37. Fejes (Holenda, LaCouvee). Rozhodcovia: Baluška, Žák - Šoltés, Orolin, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Aittokallio (Nitra) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané)



/stav série: 1:1/



Nitra: Aittokallio (37. Šebo) – Mezei, Cotton, Hain, Green, Stacha, Vitaloš, Bača – Bajtek, Gill, Descheneau – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Buček – T. Pobežal, Hrnka, Kováč



Žilina: LaCouvee – Tourigny, Miller, Gachulinec, J. Pobežal, Korenčík, Holenda – Fejes, R. Dej, Tkáč – Avcin, Baláž, Ranford – Beták, Juščák, Mucha – Koyš, Galamboš, R. Varga

Nitra 5. apríla (TASR) - Hokejisti tímu DOXXbet Vlci Žilina zvíťazili v druhom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HK Nitra 4:2. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali jej stav na 1:1. Séria sa sťahuje do Žiliny, tretí a štvrtý duel sú na programe v utorok a stredu.Nitrania boli v prvej i druhej tretine strelecky aktívnejší. Efektivita však bola na strane Žiliny. Hostí poslal do vedenia v šiestej minúte Alexander Avcin. „Vlci“ sa nasmerovali za prvým bodom v sérii troma gólmi v prostrednej časti. Opäť sa presadil v presilovej hre Avcin a na rozdiel štyroch gólov doviedli Žilinu presné zásahy Miroslava Muchu a Huntera Fejesa. Pred úradujúcim majstrom stála takmer neriešiteľná situácia - zmazať štvorgólové manko v priebehu 20 minút. Domáci však duel nezabalili a v 46. minúte sa v priebehu 17 sekúnd po góloch Miloša Bubelu a Robbyho Jacksona priblížili. Vyrovnať už však nedokázali a Žilinčania vyrovnali stav série.