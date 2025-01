Tipos extraliga - 41. kolo:



DOXXbet Vlci Žilina - HC Nové Zámky 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)



Góly: 5. Avcin (Miller), 9. Avcin (Tourigny, Miller), 9. Jones (Koyš), 23. Baláž (Pobežal, Dubravík), 27. Dubravík (Avcin, Baláž), 44. Mucha, 55. Avcin (Miller, Dubravík). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Hercog, Gegáň, vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2550 divákov.







Žilina: Košarišťan - Miller, Tourigny, Djakov, Rajnoha, Pobežal, Korenčík, Dubravík - Mucha, Walega, Fejes - Kolenič, Jones, Koyš - Avcin, Baláž, Dej - Varga, Galamboš, Juščák



Nové Zámky: Gibson - Lalonde, Komuls, Čapoš, Maalahti, Novajovský, Chatrnúch - Ridzoň, Ondrušek, Kováč - Ružek, Jendek, Kodhaj - Berčík, Šutý, Bačo - Petrík, Roman, Čajkovič

Žilina 24. januára (TASR) - Hokejisti Žiliny zvíťazili nad HC Nové Zámky 7:1 v piatkovom zápase 41. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich desiate víťazstvo z uplynulých jedenástich stretnutí, pričom vo všetkých bodovali. Tromi gólmi sa na výsledku podieľal útočník domácich Alexander Avcin, pre ktorého to bol tretí trojgólový duel v slovenskej extralige.Novozámčania nastúpili v zostave s viacerými mladíkmi. Tí nahradili skúsenejších hráčov, ktorí v nedávnom období zamierili do iných pôsobísk. Žilinčania si presvedčivým triumfom upevnili priebežné 4. miesto. Nové Zámky prehrali v piatom zápase za sebou a na poslednej 12. priečke majú naďalej priepastnú stratu na Liptovský Mikuláš.