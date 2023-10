Hokejisti Zvolena prehrali na domácom ľade so Slovanom Bratislava

HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)



Góly: 6. C. Hults (M. Hults), 40. Marcinek (Hain, Viedenský), 53. Šiška (Csányi, Kolenič) - 10. Minárik (Ranford), 22. Minárik (Preisinger, Ranford), 22. Fominych (Takáč, Pecararo), 26. Korenčík (Brown), 56. O´Brien (Ranford, Findlay). Rozhodcovia: Korba, Orolin - Stanzel, Gegáň. Vylúčení na 2. min: 3:3, presilovky: 1:1 , oslabenia: 0:0, 3677 divákov.



Zvolen: Kupsky (26. Trenčan) – Hain, Sládok, Čulík, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Haborák – Kašlík, Langkow, R. Bondra – M. Hecl, M. Hults, Mucha – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Csányi, Šiška, Kolenič



Slovan: Coreau – Golian, Beňo, Korenčík, Scheid, Maier, Gachulinec, Kralovič – O´Brien, Findlay, Brown - Ranford, Preisinger, Minárik – Fominych, Takáč, Pecacaro - Török, Masnica, Lukošík – Výhonský

Zvolen 29. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena prehrali v 14. kole Tipos extraligy na domácom ľade so Slovanom Bratislava 3:5 a nezaknihovali tak tretiu výhru po sebe. Zostali na druhom mieste tabuľky, no strata na lídra zo Spišskej Novej Vsi sa navýšila na štyri body. Hostia z hlavného mesta rozhodli o výhre troma gólmi na začiatku druhej tretiny.V prvej Zvolen využil jednu z dvoch presiloviek, keď sa od modrej presadil C. Hults pri dobrom clonení Bondru. Lenže Slovanisti častejšie strieľali a napokon vyrovnali Minárikom z medzikružia po zaváhaní domácej defenzívy. Hostia na začiatku druhej tretiny dvoma rýchlymi gólmi z dorážok Minárika a Fominycha otočili stav na 3:1. Následne zvonili žŕdky po strelách bratislavského Lukašíka a na opačnej strane M. Hultsa. V 26. minúte vyhnal Kupskyho z bránky Korenčík, ktorý vymietol spomedzi kruhov horný roh a medzi žrde putoval Trenčan. Domácich to nakoplo a 22 sekúnd pred druhou prestávkou znížil osamotený Marcinek bekhendom pred Coreauom na 2:4. V tretej tretine prekvapil gólmana Slovana parádnou strelou od modrej čiary center štvrtej formácie Šiška a bolo to len o gól. Lenže potom Zvolen už druhýkrát v tejto časti zle striedal a z presilovky zvýšil O´Brien na konečných 5:3.