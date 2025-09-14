< sekcia Šport
Hokejisti Zvolena prehrali tentoraz na domácom ľade so Žilinou 1:4
Hostia začali lepšie, svoju aktivitu pretavili do prvého gólu v presilovke.
Autor TASR
Zvolen 14. septembra (TASR) - Hokejisti Zvolena prehrali aj v druhom kole Tipsport extraligy, tentoraz na domácom ľade so Žilinou 1:4. Tím spod Dubňa si pripísal druhé víťazstvo za sebou, pričom brankár LaCouvee inkasoval prvý gól v prebiehajúcej sezóne. Zvolenčania majú doposiaľ iba jediného úspešného strelca, a to dvojgólového kapitána Zuzina.
Hostia začali lepšie, svoju aktivitu pretavili do prvého gólu v presilovke, keď v 8. minúte Kosmachuk prepálil Petríka. V pätnástej minúte bolo 0:2, nedôraz v domácej defenzíve potrestal z dorážky Juščák. V strednom dejstve sa stav nemenil a keďže Zvolen nevyužil ani dve presilovky po sebe, napokon znovu pykal pri kurióznej situácii v podčíslení pri dostriedaní voľným Korczakom už v tretej tretine. V nej ešte znížil z protiútoku Zuzin, avšak posledné slovo mal znovu Korczak, keď dostal veľa priestoru a presadil sa strelou po ľade.
HKM Zvolen - Vlci Žilina 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Góly: 55. Zuzin (Hecl, Cassels) - 8. Kosmachuk (Korczak, Galamboš), 15. Juščák (Mucha, Kosmachuk), 45. Korczak (Kolenič, Miller), 55. Korczak (Ranford, Kolenič). Rozhodovali: Výleta, Baluška - Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2012 divákov.
Zvolen: Petrík – Valach, Brejčák, Wesley, Golian, Beňo, Kowalczyk, Kobolka – Zuzin, Cassels, Hecl – Troock, Kaspick, Kudrna – Marcinek, Šramatý, Macek – Lunter, Hybský, Bodnár
Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Diakov, Korenčík, Vajko – Kosmachuk, Baláž, Mucha - Kolenič, Korczak, Ranford – Juščák, Dej, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš
