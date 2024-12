Hokejisti Zvolena pretrhli šnúru piatich prehier v rade

Zvolen 29. decembra (TASR) – Hokejisti Zvolena pod vedením nového trénera Petra Mikulu zvíťazili v 32. kole Tipos extraligy v derby nad Banskou Bystricou 6:1 a pretrhli šnúru piatich prehier v rade. V sobotu večer pred návštevou sezóny 4417 divákov na ľade herne dominovali, pôsobili uvoľnene a urobili menej chýb než ich tradičný rival spod Urpína.



"Hlavne som rád, že sme vyhrali po piatich prehrách. Potrebovali sme tieto tri body a dúfam, že takýto impulz nám pomôže a budeme vyhrávať zápasy. Myslím si, že od začiatku sme hrali aktívne, popadali nám tri góly v prvej tretine a potom sme sa to snažili držať. Druhá tretina bola možno trošku slabšia, ale v tretej sme znovu ukázali, že vieme hrať a zobrali sme si víťazstvo," hovoril po stretnutí krídelník štvrtej formácie Matej Macek, ktorý bol autorom druhého gólu s prívlastkom víťazný, pričom na štvrtý gól prihral a ten definitívne umlčal súpera. K svojej individuálnej štatistike dodal: „Tréner Mikula nás ako štvrtú formáciu nechal hrať viac, boli sme teda viac i na puku, čiže mne sa hralo veľmi dobre. Mal som aj šťastie. Som rád, že nám to padlo, no hlavné je, že vyhral tím.“



Macek kvituje aj návrat Petra Mikulu do tímu v neľahkej situácii: „Prišiel iba v piatok. Mali sme krátky míting, povedal nám základné veci, čo by sme mohli hrať a zlepšiť. Myslím si, že nám to pomohlo. Zajtra je nový deň, budeme sa učiť zrejme aj niečo nové. Myslím si, že Peter Mikula nám naordinuje viacero nových vecí a určite nám pomôže."



Podobne to vníma aj skúsený 34-ročný útočník Zvolena Peter Zuzin: "Tak ako sme my urobili trénerovi radosť, tak on ju urobil nám. Stihli sme si s ním povedať iba pár vecí. Určite však prišla nová energia, eufória. Celkovo zmena. Bolo to v tomto zápase vidieť na všetkých, že šliapali ako jeden tím. Tréner nám priniesol vietor do plachiet, ktorý nám chýbal dosť dlhé obdobie. Ja dúfam, že mužstvo bude takto šliapať naďalej, že to nebolo iba o tomto jednom zápase, že išlo o derby, prišli ľudia a bol plný štadión. Peter Mikula nám povedal, aby sme boli hlavne silní na puku, kontrolovali ho, neodovzdávali ho zbytočne len tak. Mali sme hrať hlavne na puku, byť aktívni, napádať a aby ´beci´ zatvárali modrú čiaru. Je to komplex všetkých vecí, nebudem ich menovať, no tím to pochopil v priebehu 24 hodín a každý to robil."



Zuzin má s Mikulom bohaté skúsenosti. Trénoval ho viackrát, zažil ho už ako mládežník. "Trénoval ma, keď som bol ešte junior. Potom som prešiel do A-mužstva a prišiel rok, kedy sme s ním získali titul. Lepšie sa mu pracovalo, keďže bol s tímom už počas letnej prípravy a všetko si popripravoval a všetko prešpekuloval. Vtedy sme tuším od prvého kola viedli tabuľku, vyhrávali sme a boli dominantní, jasne najlepším tímom a dotiahli sme to napokon až do finále, v ktorom sme ukázali, že sezóna je celá naša. Pozná ma už od mala, keď som bol ešte chlapec a vie čo je vo mne, čo viem odovzdať tímu. Má vo mne plnú podporu a dáva mi aj také sebavedomie, dobrú náladu. Ja som rád, že mi verí, cítim sa istejší. Budem sa snažiť preniesť to na celé mužstvo, keďže som tu najdlhšie a od toho som tu, aby som to preniesol do mužstva a do tých výsledkov,"" vyjadril sa na adresu staronového kouča Peter Zuzin.



Samotný Peter Mikula sa nechce vŕtať v minulosti, kedy po majstrovskej sezóne bol pred vyše desiatimi rokmi prekvapujúco odvolaný. Sústredí sa na prítomnosť. "Chcem hráčov zlepšiť. Verím, že ak budú zdraví, tak môžeme k ich umeniu priliepať aj novšie veci, aby sa viac zdokonalili. Čo sa týka môjho problematického odchodu po majstrovskej sezóne zo Zvolena, to je u mňa minulosť, je to pre mňa pravek. Nechcem sa hrabať v minulosti. Veľa vecí sme si ani nevykonzultovali. Jednoducho sme našli k sebe cestu a minulosť je minulosť."



Banskobystrickí hokejisti prehrali doposiaľ všetky tri zápasy v tejto sezóne so Zvolenom. Pod Pustým hradom nepodali oslnivý výkon a z posledných štyroch duelov prehrali už tretíkrát. "Deje sa to už asi štvrtý zápas za sebou, keď prídeme do prvej tretiny nepripravení a spravíme banálne, obrovské chyby. Zvolen, povzbudení aj novým trénerom, už potom bolo ťažko dobehnúť. Spravili sme fatálne chyby, výkon v prvej tretine bol bezduchý. Aj sme sa potom trochu dostávali do toho, ale dostali sme štvrtý gól a už to bolo veľmi ťažké. Forma je jedna vec, no my musíme prísť na to, čo sa deje so začiatkami zápasov. Toto je momentálne náš najväčší problém a budeme to musieť vyriešiť. Všetci sme vedeli, čo nás vo Zvolene čaká, ale prišli sme nepripravení," nešetril slovami kritiky banskobystrický kapitán Tomáš Matoušek.