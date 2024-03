Hokejisti Zvolena zdolali Michalovce

štvrťfinále play off Tipos extraligy – štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen – HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)



Góly: 16. Hain (Zuzin, Marcinek), 39. Kašlík (Viedenský, Rauhauser), 50. M. Hecl (Zuzin, Viedenský) – 6. Santos (Bodák, Daugavinš), 42. M. Valach (Suja, Michalčin). Rozhodovali: Hronský, Výleta – Šoltés, Stanzel. Vylúčení na 2. min: 4:7, presilovky 2:1, oslabenia: 0:0, 1703 divákov.



Zostavy:



Zvolen: Kupsjy – Gachulinec, Rauhauser, Hain, C. Hults, Mudrák, Sládok – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Lukosevicius, M. Hults, Fortin – Kašlík, Šiška, M. Hecl – Kolenič, K. Gabor, Csányi



Michalovce: Škorvánek – Acolatse, Bindulis, Bodák, Cibák, Michalčin, Macejko – Daugavinč, Newton, Santos – J. Wilkins, Heard, Suja – M. Valach Solenský, Puliš – Vašaš Buc, Kabáč



/stav série: 1:3/

Zvolen 25. marca (TASR) - Hokejisti Zvolena po troch prehrách zvládli štvrtý štvrťfinálový duel play off Tipos extraligy s Michalovcami. Na svojom ľade vyhrali 3:2 a znížili stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:3. Oproti nedeľnému duelu nastali v domácom mužstve dve zmeny, do bránky išiel Kupsky a Bondra sa ocitol mimo zostavy, pričom v prvých dvoch dueloch série nenastúpil pre zranenie. Piaty duel sa hrá už v stredu v Michalovciach.Do vedenia išli hostia v šiestej minúte, keď odrazený puk od mantinelu upratal v početnej výhode Santos. Lenže Zvolenčania do prestávky vyrovnali, pretože Hain z kruhu prestrelil Škorvánka. V strednom dejstve mali viac šancí domáci hokejisti a otočili vývoj, v presilovke sa z dvoch metrov presadil Kašlík. Na začiatku tretej tretiny sa dostal odrazený puk pred útočníka Dukly Valacha a ten pred odkrytou bránkou nezaváhal, no rovnako sa pred ňou v presilovke bez prípravy nepomýlil ani Hecl po skvelej prihrávke Zuzina a bolo 3:2. Michalovce to v závere skúsili v šestici bez brankára, ale vyrovnať sa im nepodarilo.