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Hokejisti Zvolena zvíťazili nad Banskou Bystricou 2:1
Skóre otvorili hostia v 34. sekunde druhého dejstva, keď sa z kruhu presadil Cole Hults do odkrytej bránky.
Autor TASR
Zvolen 27. novembra (TASR) - Hokejisti Zvolena zvíťazili v derby 23. kola Tipsport ligy nad Banskou Bystricou 2:1. Ukončili sériu štyroch prehier a získali prvé body pod vedením nového trénera Andreja Kmeča. Tím spod Urpína ťahá už šesťzápasovú sériu prehier.
Skóre otvorili hostia v 34. sekunde druhého dejstva, keď sa z kruhu presadil Cole Hults do odkrytej bránky. Domáci odpovedali na konci tretiny Petrom Zuzinom, ktorý prešiel pred bránku, rutinérsky sťahovačkou zakončil a pripísal si 200. gól v najvyššej súťaži. V tretej tretine nebol uznaný zásah Zvolenčanovi Aurelovi Naušovi pre kontakt s brankárom, ale v závere vyfasoval Tomáš Matoušek päťminútový trest a novic Alex Výhonský rozhodol o výsledku v presilovke.
Skóre otvorili hostia v 34. sekunde druhého dejstva, keď sa z kruhu presadil Cole Hults do odkrytej bránky. Domáci odpovedali na konci tretiny Petrom Zuzinom, ktorý prešiel pred bránku, rutinérsky sťahovačkou zakončil a pripísal si 200. gól v najvyššej súťaži. V tretej tretine nebol uznaný zásah Zvolenčanovi Aurelovi Naušovi pre kontakt s brankárom, ale v závere vyfasoval Tomáš Matoušek päťminútový trest a novic Alex Výhonský rozhodol o výsledku v presilovke.
Tipsport liga - 23. kolo:
HKM Zvolen - HC ’05 Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 21. C. Hults (M. Hults, R. Bondra), 60. Výhonský (Zuzin, Ďaloga) - 39. Zuzin (Katic). Rozhodovali: Fridrich, Výleta - Hercog, Šramaty, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše: 59. Matoušek (B. Bystrica) 5 min. + DKZ za úder do hlavy, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2120 divákov.
Zvolen: Klimeš - Jasečko, Ďaloga, Fairbrother, Uhlík, J. Valach, Požgay, Unterfranc - Katic, Výhonský, Molnár - Kolenič, R. Nemec, D. V. Tkáč - Marcinek, Zuzin, Nauš - Kukos, Bartakovics, Macek
Banská Bystrica: Buitenhuis - Žabka, C. Hults, Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kadyrov, Patlevič - R. Faith, M. Hults, Jendek - R. Nondra, Gron, Šoltés - Loshing, Tomka, A. Varga - Kabáč, Zigo, Matoušek
HKM Zvolen - HC ’05 Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 21. C. Hults (M. Hults, R. Bondra), 60. Výhonský (Zuzin, Ďaloga) - 39. Zuzin (Katic). Rozhodovali: Fridrich, Výleta - Hercog, Šramaty, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše: 59. Matoušek (B. Bystrica) 5 min. + DKZ za úder do hlavy, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2120 divákov.
Zvolen: Klimeš - Jasečko, Ďaloga, Fairbrother, Uhlík, J. Valach, Požgay, Unterfranc - Katic, Výhonský, Molnár - Kolenič, R. Nemec, D. V. Tkáč - Marcinek, Zuzin, Nauš - Kukos, Bartakovics, Macek
Banská Bystrica: Buitenhuis - Žabka, C. Hults, Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kadyrov, Patlevič - R. Faith, M. Hults, Jendek - R. Nondra, Gron, Šoltés - Loshing, Tomka, A. Varga - Kabáč, Zigo, Matoušek