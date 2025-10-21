< sekcia Šport
Hokejisti Zvolena zvíťazili nad Duklou Trenčín po nájazdoch
Autor TASR
Zvolen 21. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena zdolali v predohrávke 14. kola Tipsport extraligy Duklu Trenčín 3:2 po samostatných nájazdoch a bodovali v štvrtom zápase z posledných piatich. Tím spod hradu Matúša Čáka prehral už siedmy duel v rade, hoci štyrikrát z toho remizoval v riadnom hracom čase.
Hostia išli do vedenia v 1. tretine gólom Matúša Hlaváča z medzikružia, ktorý mal dostatok času na zakončenie a puk išiel za Pavla Kantora od konštrukcie bránky. Domáci vyrovnali na začiatku stredného dejstva zblízka Colem Casselsom, ale za 40 minút vyprodukovali iba 9 striel. Až v tretej tretine výraznejšie ožili a podarilo sa im z početných šancí skórovať, keď Dávida Hrenáka prekvapil bekhendom z kruhu Marek Hecl. Trenčín kontroval o dve minúty z dorážky Adama Lapšanského, takže po remíze 2:2 sa napokon rozhodovalo až v samostatných nájazdoch, v ktorých sa trikrát trafili domáci s víťazným prvým zásahom navrátilca do zostavy Tannera Kaspicka.
Tipsport liga, predohrávka 14. kola
HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 3:2 po sn (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0, 1:0)
Góly: 22. Cassels (Kaspick, Valach), 53. Hecl (Valach), 65. Kaspick (rozh. nájazd)– 17. Hlaváč (Ahl, Drgoň), 55. Lapšanský (Leskinen, M. Hrenák). Rozhodovali: Výleta, Crman – Durmis, Orolin, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1349 divákov.
Zvolen: Kantor – Wesley, Beňo, Valach, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák – Marcinek, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Kaspick – Kudrna, Zuzin, Hecl – Lunter, Fekiač, Kukos
Trenčín: D. Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Laurenčík, M. Hrenák – Ahl, Bellerive, Baptiste – Leskinen, Krajč, Lapšanský – Hudec, Šiška, Krajčovič – Dudáš, Vitolinš, Maruna
