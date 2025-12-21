< sekcia Šport
Hokejisti Zvolenu triumfovali Duklu Trenčín 4:3
Trenčania mali pritom výborný štart a v 11. minúte viedli 2:0 po góloch Belleriva a Descheneaua.
Autor TASR
Trenčín 21. decembra (TASR) - Zvolenskí hokejisti zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení a na deviatom mieste sa dotiahli na svojho tabuľkového súpera na rozdiel štyroch bodov. Pre domácich to bola tretia prehra v sérii.
Trenčania mali pritom výborný štart a v 11. minúte viedli 2:0 po góloch Belleriva a Descheneaua. Hostia však odpovedali ešte do prvej prestávky, keď sa o vyrovnanie postarali Marcinek a v presilovke Hecl. V 25. minúte išli do vedenia zásluhou Jääskeläinena, no v 31. vyrovnal svojím druhým gólom Descheneau. Ďalšie góly už v riadnom hracom čase nepadli, o triumfe Zvolena rozhodol 49 sekúnd pred koncom predĺženia Cassels.
Trenčania mali pritom výborný štart a v 11. minúte viedli 2:0 po góloch Belleriva a Descheneaua. Hostia však odpovedali ešte do prvej prestávky, keď sa o vyrovnanie postarali Marcinek a v presilovke Hecl. V 25. minúte išli do vedenia zásluhou Jääskeläinena, no v 31. vyrovnal svojím druhým gólom Descheneau. Ďalšie góly už v riadnom hracom čase nepadli, o triumfe Zvolena rozhodol 49 sekúnd pred koncom predĺženia Cassels.
31. kolo Tipsport ligy:
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 2. Bellerive (Baptiste, Mikuš), 11. Descheneau (Varone, Ahl), 31. Descheneau (Varone, Ahl) - 12. Marcinek (Hecl, Zuzin), 18. Hecl (Zuzin, Marcinek), 25. Jääskeläinen (Cassels, Laferriere), 65. Cassels (Jääskeläinen, Beňo). Rozodcovia: Crman, Klejna - Hercog, Durmis, vylúčení: 6:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2632 divákov.
Trenčín: D. Hrenák - Drgoň, Laurenčík, Jakubec, Mikuš, Hatala, M. Hrenák, Stránský - Descheneau, Varone, Ahl - Bezúch, Šiška, Lapšanský - Baptiste, Kalis, Bellerive - Krajčovič, Krajč, Hudec
Zvolen: Petrík - Brejčák, Beňo, Pišoja, Fairbrother, Kowalczyk, Kobolka, Pristach - Hecl, Zuzin, Marcinek - Leferriere, Cassels, Jääskeläinen - Macek, Fekiač, Kudrna - Kukos, Šramaty, Lunter - Faith
HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 2. Bellerive (Baptiste, Mikuš), 11. Descheneau (Varone, Ahl), 31. Descheneau (Varone, Ahl) - 12. Marcinek (Hecl, Zuzin), 18. Hecl (Zuzin, Marcinek), 25. Jääskeläinen (Cassels, Laferriere), 65. Cassels (Jääskeläinen, Beňo). Rozodcovia: Crman, Klejna - Hercog, Durmis, vylúčení: 6:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2632 divákov.
Trenčín: D. Hrenák - Drgoň, Laurenčík, Jakubec, Mikuš, Hatala, M. Hrenák, Stránský - Descheneau, Varone, Ahl - Bezúch, Šiška, Lapšanský - Baptiste, Kalis, Bellerive - Krajčovič, Krajč, Hudec
Zvolen: Petrík - Brejčák, Beňo, Pišoja, Fairbrother, Kowalczyk, Kobolka, Pristach - Hecl, Zuzin, Marcinek - Leferriere, Cassels, Jääskeläinen - Macek, Fekiač, Kudrna - Kukos, Šramaty, Lunter - Faith