Hokejistka Lopušanová je medzi kandidátmi na Cenu Piotra Nurowského

finalisti Ceny Piotra Nurowského 2023



1. Mia Brookesová (V. Brit.) snoubording



2. Eric Canovi (Tal.) skialpinizmus



3. Nela Lopušanová (SR) ľadový hokej



4. Oleksandra Merkušinová (Ukr.) biatlon



5. Nina Pinzarroneová (Belg.) krasokorčuľovanie

Paríž 28. apríla (TASR) - Slovenská hokejistka Nela Lopušanová sa dostala medzi päticu kandidátov a kandidátiek na Cenu Piotra Nurowského pre najlepšieho mladého športovca Európy v roku 2023. O držiteľovi ocenenia v 8. ročníku ankety sa bude rozhodovať na seminári Európskych olympijských výborov (EOV) 12. mája 2023 v Paríži. Vlani skončil Juraj Slafkovský v tejto ankete na 2. mieste. Informoval o tom portál olympic.sk.O ocenenie sa môžu uchádzať mladí športovci vo veku 14 do 18 rokov, ktorých nominovali národné olympijské výbory zo 48 európskych krajín. Ich zástupcovia potom hlasovaním vybrali trojicu finalistov, ďalších dvoch vybrala odborná komisia Európskych olympijských výborov. Už druhý rok za sebou oslovili Európske olympijské výbory návrh Slovenského olympijského a športového výboru. Vlani SOŠV navrhol Juraja Slafkovského.Lopušanová predviedla počas sezóny 2022/23 naplno svoj talent na MS hokejistiek do 18 rokov vo Švédsku a na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže Friuli Venezia Giulia 2023, kde sa najväčšou mierou podieľala na historickom striebre slovenských dievčat. Na MS do 18 rokov sa stala najužitočnejšou hráčkou celého podujatia a zaujala aj svojou prácou s hokejkou. Už pred svojimi pätnástimi narodeninami, ktoré oslávila vo februári, nastupovala v najvyššej ženskej hokejovej súťaži na Slovensku.Cena Piotra Nurowského sa udeľuje mladému športovcovi, ktorý v uplynulom roku vynikal vo svojom športe a stelesňoval olympijské hodnoty v rámci súťaží aj mimo nich, pripomenul oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru.