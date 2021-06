Hokejistky čaká prípravný dvojzápas s Češkami

Nominácia SR žien na prípravné zápasy v ČR (zdroj: hockeyslovakia.sk):



Simone BEDNÁRIKOVÁ, Lucia DRÁBEKOVÁ, Danielle HARTJEOVÁ, Lucia IŠTOCYOVÁ, Tatiana IŠTOCYOVÁ, Barbora KAPIČÁKOVÁ, Tatiana KORENKOVÁ, Simona MACKOVÁ, Nikola NEMČEKOVÁ, Sofia VYSOKAJOVÁ (všetky HC ŠKP Bratislava), Nikola ZIMKOVÁ (HK Lokomotíva Nové Zámky), Tamara DOBOŠOVÁ (HK Iskra Partizánske), Emília LESKOVJANSKÁ (ŽHK Poprad), Lenka ČURMOVÁ, Gabriela ŽITŇANSKÁ (obe ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Romana HALUŠKOVÁ (MŠK Púchov), Lívia KÚBEKOVÁ (HK 91 Senica/HC ŠKP Bratislava), Aneta KUŠMÍREKOVÁ (HK 91 Senica/HC ŠKP Bratislava), Martina VRBINSKÁ (MsHKM Žilina/HC ŠKP Bratislava), Nicol LUCÁK ČUPKOVÁ (Agidel Ufa /Rus.)



Náhradníčky: Zuzana Dobiašová, Kristína Slováková (HC ŠKP Bratislava), Emma Plankenauerová (HC Petržalka 2010 Bratislava), Hana Fančovičová (HK Bratislava), Laura Medviďová (HK Mládež Michalovce), Michaela Hana Hajniková (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov)



Realizačný tím: manažérka - Ľubomíra Kožanová, hlavný tréner - Tomáš Segíň, asistent trénera - Róbert Marton, tréner brankárok - Roman Mega, kondičný tréner - Martin Trebatický, lekárka - Lucia Mihaleová, masér - Dušan Čulka

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenské hokejistky čakajú po dlhej odmlke dve medzinárodné konfrontácie. Budúci týždeň v piatok a v sobotu (9. a 10. júla) odohrajú dva prípravné zápasy s českými reprezentantkami, ktoré sa pripravujú na turnaj elitnej kategórie MS v Calgary odložený pre koronavírus z mája na koniec augusta.Vedenie slovenského ženského realizačného tímu na čele s manažérkou Ľubomírou Kožanovou a hlavným trénerom Tomášom Segíňom nominovali na výcvikový tábor 20 hráčok. "" uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner ženskej reprezentácie SR Tomáš Segíň.Slovenky nastúpia na oficiálny medzinárodný reprezentačný zápas po takmer šesťmesačnej prestávke. Naposledy sa v takejto konfrontácii predstavili ešte koncom roka proti Rakúsku. Okrem iných duelov dvakrát prišli o turnaj A-skupiny MS i finálový turnaj kvalifikácie ZOH 2022 v Pekingu, ktorý sa pôvodne mal hrať v auguste 2021, no Medzinárodná hokejová federácia ho pre cestovné obmedzenia spojené s koronavírusom posunula napokon až na november 2021. Príležitosť odohrať medzinárodný zápas Slovenkám nevyšla ani v marci tohto roka, keď mali na programe dva duely s Maďarkami. Zverenky trénera Segíňa do Budapešti vycestovali, no ani na jedno stretnutie nastúpiť nemohli pre pozitívny antigénový test v tíme súperiek. Hoci sa pozitivita z výsledku presnejšieho PCR testu neskôr nepotvrdila, domáci organizátori stretnutia preventívne zrušili, a tak si Slovenky v Budapešti iba zatrénovali a absolvovali miniturnaj medzi sebou.Pôvodne nemali slovenské hokejistky odohrať medzištátny zápas ani v júli. No keďže MS IIHF medzitým posunula z mája na záver augusta, naskytla sa príležitosť absolvovať dva prípravné duely v Pardubiciach s Češkami. "," doplnil Segíň pre web SZĽH.Boj o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu čaká Slovenky 11. až 14. novembra vo švédskom meste Lulea. Ich súperkami budú okrem domácich reprezentantiek aj Francúzky a zatiaľ neznámy kvalifikant, ktorý postúpi z predkvalifikačnej fázy. Na zimné olympijské hry sa dostane iba víťaz kvalifikačného turnaja.