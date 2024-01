Slovenky do 18 rokov prehrali s Fínskom 0:2 vo štvrťfinále MS

MS hráčok do 18 rokov, štvrťfinále:



Fínsko - Slovensko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 32. Kuusistová (Ekoluomová, Byskatová), 52. Ekoluomová. Rozhodovali: Haacková (Nem.), Willinerová (Švajč.) - Gottlibetová (Maď.), Moleková (SR), vylúčené: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 265 divákov.



SR: Debnárová - Masláková, Mateičková, Tomaštíková, Halušková, Kostková, Tischlerová - Blichová, Beňáková, Paulínyová - Juríková, Tóthová, Lopušanová - Lacková, Komlošová, Lačná







ďalší výsledok:



Švédsko - Česko 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)



Góly: 15. Leijonhelmová, 48. Hellmanová - 16. a 52. Šapovalivová, 18. Plošová, 55. Vocetková



Zug 11. januára (TASR) - Slovenské hokejistky skončili na MS hráčok do 18 rokov vo štvrťfinále. Nad ich sily boli reprezentantky Fínska, ktorým vo štvrtok podľahli 0:2.Slovenky počas celého zápasu vzdorovali favorizovanému súperovi a v prvej tretine si vypracovali niekoľko sľubných šancí. Viac z hry v nej však mali Fínky, no nedokázali prekonať brankárku Debnárovú. Bezgólové skóre vydržalo do 32. minúty, keď Kuusistová poslala Fínky do vedenia. Slovenské reprezentantky mohli vyrovnať v následnej presilovke, no nepodarilo sa im to ani v dvoch početných výhodách v úvode tretej časti. Dôležitý gól na 2:0 strelila v 52. minúte Ekoluomová a Slovenky už nedokázali odpovedať.Hokejistky Česka postúpili do semifinále, keď zdolali obhajkyne striebra Švédky 4:2.