Hokejistky Kanady deklasovali v A-skupine Fínky 11:1

ZOH v Pekingu, hokej - ženy:



A-skupina:



Kanada - Fínsko 11:1 (2:1, 5:0, 4:0)

Česko - Švédsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)





Peking 5. februára (TASR) - Kanadské hokejistky uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v A-skupine olympijského turnaja v Pekingu. V sobotu deklasovali Fínky 11:1. Po tri góly strelili Brianne Jennerová (3+1) a Sarah Nurseová (3+0), Natalie Spoonerová zaznamenala štyri asistencie.Kanaďanky si poradili aj bez líderky ofenzívy Melodie Daoustovej, ktorú vyradilo zranenie v hornej časti tela. Strieborné medailistky z Pjongčangu 2018 si so šiestimi bodmi upevnili vedúce postavenie v tabuľke, do ktorej už predtým získali tri body za úvodné vysoké víťazstvo 12:1 nad Švajčiarskom. Fínky stále čakajú na prvý bod.Aj Češky zvládli svoj druhý zápas na turnaji za tri body, nad Švédskom zvíťazili v B-skupine 3:1. Japonky nedali šancu Dánkam, základ triumfu 6:2 položili už v prvej tretine, v ktorej si utvorili trojgólový náskok.Na turnaji účinkuje 10 družstiev v dvoch skupinách. Zo silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť tímov, z "béčka" najlepšie tri.