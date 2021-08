Hokejistky otestujú pred olympijskou kvalifikáciou Nórky a Poľky

Nominácia SR ženy na výcvikový tábor a prípravné zápasy proti Nórkam a Poľkám /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



hráčky: Júlia MATEJKOVÁ (Barani - HŠMH Banská Bystrica), Zuzana DOBIAŠOVÁ, Lucia DRÁBEKOVÁ, Lucia IŠTOCYOVÁ, Lucia HALUŠKOVÁ, Jana HLINKOVÁ, Romana KOŠECKÁ, Tatiana KORENKOVÁ, Sofia VYSOKAJOVÁ (všetky HC ŠKP Bratislava), Nikola ZIMKOVÁ (HK Lokomotíva Nové Zámky), Kristína FÁBEROVÁ (MHK Martin), Paula CAGÁŇOVÁ (HK Iskra Partizánske), Emília LESKOVJANSKÁ, Laura ŠULIKOVÁ (obe ŽHK Poprad), Romana HALUŠKOVÁ (MŠK Púchov), Lívia KÚBEKOVÁ (HK 91 Senica), Annamária SURÁKOVÁ (HC OSY Spišská Nová Ves), Alexandra ČORŇÁKOVÁ (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Andrea OROLÍNOVÁ, Alexandra SAKALÍKOVÁ (obe ŽHKm Zvolen), Nikola NEMČEKOVÁ (MSHK Žilina), Viktória MASKAĽOVÁ (SC Reinach, Švaj.)



náhradníčky: Simona Macková (HC ŠKP Bratislava), Aneta Kušmíreková (HK 91 Senica), Martina Vrbinská (MsHKM Žilina)



realizačný tím: manažérka - Ľubomíra Kožanová, hlavný tréner - Tomáš Segíň, asistent trénera - Róbert Marton, tréner brankárok - Roman Mega, ambasádorka hráčok, konzultantka - Iveta Frühaufová, kondičný tréner - Martin Trebatický, lekárka - MUDr. Lucia Mihaleová, masér - Dušan Čulka

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky čakajú v závere augusta dve stretnutia v rámci prípravy na novembrový finálový turnaj olympijskej kvalifikácie. Zverenky trénera Tomáša Segíňa sa v pondelok 23. augusta stretnú v Námestove, odkiaľ v závere kempu vycestujú do Bytomu, kde si 27. augusta zmerajú sily s Nórkami a o deň neskôr s domácimi Poľkami.Slovenky absolvovali začiatkom leta krátke sústredenie s prípravným dvojzápasom proti Češkám, ktoré účinkujú v elitnej kategórii MS. V prvom dueli podľahli favorizovaným súperkám 0:6, v druhom 1:8. Po mesiaci a pol sa opäť stretnú v Námestove. Trénerský štáb pod vedením trénera Segíňa nominoval 22 hráčok, ktoré budú od pondelka v tréningovom procese. V závere týždňa vycestujú do 150 kilometrov vzdialeného mesta Bytom, kde odohrajú dva prípravné duely.," uviedla pre web hockeyslovakia.sk manažérka ženskej reprezentácie Ľubomíra Kožanová.Vedenie slovenskej ženskej reprezentácie momentálne pracuje na tom, aby malo v novembri pred odletom do Švédska k dispozícii najlepší možný káder. "" dodala Kožanová.