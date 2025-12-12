< sekcia Šport
Hokejistky SR na úvod turnaja v Dunkerque prehrali s Francúzkami 3:5
Slovenky sa na podujatí ešte stretnú s Japonkami a Maďarkami. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Autor TASR
Dunkerque 11. decembra (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky vstúpili do Turnaja štyroch krajín vo francúzskom meste Dunkerque prehrou. Vo svojom úvodnom vystúpení dvakrát viedli nad domácimi reprezentantkami, napokon im však podľahli 3:5.
Turnaj štyroch krajín žien v Dunkerque:
Francúzsko - SLOVENSKO 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Góly: 16. Huotová-Marchandová (Duvinová, Bergerová), 38. Huotová-Marchandová (Rozierová), 46. De Serresová (Duvinová, Huotová-Marchandová), 52. Rozierová (Pelissouová, De Serresová), 60. Duvinová (Le Scodanová) – 26. L. Šuliková (Bednáriková), 31. Hlinková (Nemčeková, Fančovičová), 42. Nemčeková (L. Halušková, Bednáriková).
Zostava SR: Debnárová – Leskovjanská, Košecká, Bednáriková, L. Šuliková, Kostková, Janeková, Krákorová, Gálisová – Korenková, Hlinková, Matejková – L. Halušková, Fančovičová, Nemčeková – Paulínyová, Beňáková, Blichová – Rumanová, Jancsóová, Lacková
