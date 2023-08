Hokejistky SR prehrali s Holandskom 0:3 a nestrelili gól už 120 minút

A-skupina I. divízie MS hokejistiek:



SLOVENSKO – Holandsko 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



Góly: 24. de Jongová (Barbierová), 27. Wielengová (Hamersová, Van Nesová), 49. Van Nesová (Huismanová, Hamersová). Rozhodovali: Kehtonenová (Fín.), Vichoreková (USA) – Dinantová (Belg.), Oksanenová (Fín.), vylúčení: 5:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2670 divákov



SR: Rišianová – Šulíková, Drábeková, Sternová, Košecká, Leskovjanská, Bednáriková, Vysokajová – Hlinková, Kúbeková, Korenková – L. Halušková, Tóthová, Rumanová – Ištocyová, Kapičáková, Dobiašová – Nemčeková, Blichová, R. Halušková





hlas /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Arto Sieppi, hlavný tréner SR: "Bol to veľmi náročný zápas. Mali sme málo času na regeneráciu po ťažkom a vyrovnanom súboji s Číňankami. Chýbala nám väčšia energia, ale nemôžeme sa na to vyhovárať. Holanďanky boli silné v osobných súbojoch v rohoch klziska. Vyprodukovali síce menej streleckých pokusov ako my, boli však efektívnejšie a využili svoje šance. Naše hráčky mali viackrát blízko ku gólu, trafili sme žŕdku. Dlho sme hrali bez brankárky, zvýšili sme aktivitu v tretej tretine, ale neprinieslo to obrat. Turnaj je stále na začiatku. Prvé dva zápasy nám nevyšli, teraz sa musíme pobiť o deväť bodov v nasledujúcich troch dueloch."









ďalší výsledok:



Dánsko - Rakúsko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)





tabuľka:



1. Rakúsko 2 2 0 0 0 5:0 6



2. Dánsko 2 1 0 0 1 6:2 3



3. Čína 1 1 0 0 0 1:0 3



4. Holandsko 2 1 0 0 1 4:6 3



5. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 0:4 0



6. Nórsko 1 0 0 0 1 0:4 0

Šen-čen 21. augusta (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli ani v druhom stretnutí A-skupiny I. divízie MS a podľahli Holandsku 0:3. Slovenky neskórovali už 120 minút a výrazne si skomplikovali šance na postup do elitnej kategórie, do ktorej postúpia dve najlepšie družstvá.Slovenky čaká ďalší zápas v stredu od 7.00 proti Nórsku.ďalší program SR:streda 23. augusta, 7.00: Nórsko - SRštvrtok 24. augusta, 10.30: SR - Dánskosobota 26. augusta, 7.00: SR - Rakúsko