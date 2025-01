Hokejistky SR prehrali so Švajčiarskom 3:5, hetrik Lačnej

MS žien do 18 rokov



B-skupina:



Švajčiarsko - SLOVENSKO 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)



Góly: 23. a 24. Müllerová, 34. Meriguetová, 44. Estermannová, 55. Tschannenová - 22., 42. a 60. Lačná







tabuľka:



1. Kanada 2 2 0 0 0 11:3 6



2. Česko 2 1 1 0 0 8:4 5



3. Švajčiarsko 3 1 0 1 1 7:10 4



4. SLOVENSKO 3 0 0 0 3 8:17 0

Vantaa 7. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení na MS hráčok do 18 rokov vo fínskom Vantaa. Vo svojom záverečnom zápase v B-skupine podľahli rovesníčkam zo Švajčiarska 3:5. Všetky tri góly SR strelila Gabriela Lačná, pri všetkých jej asistovala Nela Lopušanová. Slovenky obsadili v tabuľke bez zisku bodu poslednú štvrtú priečku, do štvrťfinále postúpia všetky tímy.Švajčiarky položili základ triumfu v druhej tretine, v ktorej dokázali okamžite odpovedať na úvodný gól Lačnej a za necelé dve minúty otočili na 2:1 po presných zásahoch Noriny Müllerovej. V 35. minúte zvýšila na 3:1 Laura Meriguetová. Lačná sa presadila aj v úvode tretieho dejstva, no Švajčiarky odpovedali aj na druhý kontaktný gól už o dve minúty a v 55. minúte zvýšila Livia Tschannenová už na 5:2. V poslednej minúte skorigovala výsledok a skompletizovala hetrik Lačná. Lopušanová je s ôsmimi bodmi (4+4) líderka kanadského bodovania šampionátu.