Hokejistky SR prehrali vo finále EYOF s Češkami 1:4

EYOF, dievčenský hokejový turnaj, finále (zdroj: www.hockeyslovakia.sk):



SLOVENSKO – Česko 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)



Góly: 32. Juríková (Lopušanová, Kostková) – 26. Vocetková (Fromová, Prošková), 45. Fromová (Paroubková, Pietraszová), 53. Gildainová (Šťástková, Fromová), 55. Hujová (Pietraszová, Jilková). Rozhodovali: Keinbergerová, Orel – Klemmová, Samrock (všetci Rak.), vylúčené: 8:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2.



Zostava SR 16: Sumegová – Nogová, Tomaštíková, Masláková, Eibenová, Kostková, Krištofíková, Večerková – Lacková, Tóthová, Lopušanová – Juríková, Karkošková, Korčeková – Tomasová, Feníková, Sliacka – Komlošová, Turňová

Udine 27. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky do 16 rokov získali strieborné medaily na dievčenskom hokejovom turnaji na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF). V piatkovom finálovom zápase napriek obetavému výkonu a vynikajúcej brankárke Mariane Sumegovej podľahli českým rovesníčkam 1:4. Súperky rozhodli o celkovom triumfe v záverečných pätnástich minútach duelu. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Slovenské dievčatá zaujali aktivitou v úvodných striedaniach, ale vo zvyšku prvej tretiny mali navrch Češky. Napriek streleckej prevahe 18:4 však nedokázali skórovať. Ich najväčšiu šancu zahodila v 11. minúte Julie Jebousková, ktorá v presilovke z tesnej blízkosti nedokázala poslať puk do siete. V slovenskom drese najčastejšie hrozil elitný útok. Gól mal na dosah v oslabení po kombinácii Nely Lopušanovej s Emou Tóthovou. Lopušanová dala o sebe vedieť aj v 17. minúte. V početnej výhode sa efektnou kľučkou zbavila súperiek, ale jej strela spomedzi kruhov minula bránku.České hokejistky začali druhú tretinu veľkým presilovkovým tlakom, ale skóre otvorili, paradoxne, vo vlastnom oslabení. V 26. minúte potrestala nepresnú rozohrávku Sloveniek útočníčka Linda Vocetková, ktorá v samostatnom nájazde nezaváhala. O tri minúty neskôr predviedla vydarenú samostatnú akciu Adéla Pánková, no jej strela skončila na žŕdke. Potom sa osmelili aj slovenské reprezentantky. Zvýšili početnosť streľby a dosiahli vyrovnávajúci gól. Alica Juríková v 32. minúte presnou strelou zakončila rýchly protiútok.Lopušanová mohla Slovensko poslať do vedenia hneď v prvých sekundách záverečnej tretiny. Prekľučkovala sa do veľkej príležitosti, ale z osi klziska nemierila presne. Zmena skóre nastala až v 45. minúte. V hre štyroch proti štyrom Tóthová smolne stratila hokejku v súboji a Češky využili malú výhodu. Strelou z pravého kruhu rozvlnila sieť Adéla Fromová. Zlomové momenty zápasu nastali v 53. minúte. Lopušanová najskôr príklepom trafila žŕdku a o pár sekúnd neskôr prišiel tretí český gól z hokejky Terezy Gildainovej. Zakrátko dostali Slovenky príležitosť na zníženie v presilovke, ale nevyužili nádejné pozície na skórovanie a inkasovali štvrtýkrát po koncovke Veroniky Hujovej.