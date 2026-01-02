Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejistky SR viedli o tri góly, ale v príprave podľahli Rakúsku 4:6

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do Kanady, dejiska svetového šampionátu, odletí slovenská výprava 4. januára. Ďalší prípravný zápas odohrajú zverenky trénera Michala Kobezdu 6. januára o 20.00 SEČ proti Maďarkám v Toronte.

St. Pölten 2. januára (TASR) - Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v piatkovom prípravnom dueli pred odletom na MS s Rakúskom 4:6. Po druhej tretine síce mladé Slovenky viedli v St. Pöltene nad domácimi už 4:1, ale prehru napokon neodvrátili ani dva presné zásahy hviezdnej Nely Lopušanovej.

Do Kanady, dejiska svetového šampionátu, odletí slovenská výprava 4. januára. Ďalší prípravný zápas odohrajú zverenky trénera Michala Kobezdu 6. januára o 20.00 SEČ proti Maďarkám v Toronte. Turnaj odštartuje o štyri dni neskôr.

Prípravný zápas hráčok do 18 rokov (St. Pölten/Rak.):

Rakúsko – Slovensko 6:4 (0:2, 1:2, 5:0)

Góly: 24. Suppanová (Picková, Amonová), 42. Lintnerová (Papová, Prosenová), 45. Tekinová (Bachlerová), 53. Pirkerová (Piellerová), 58. Suppanová (Picková, Amonová), 60. Sintschnigová – 15. Juríková (Nogová, Mikulášiková), 18. Lipčáková (Roštecká, Miškovičová), 24. Lopušanová, 28. Lopušanová (Mikulášiková, Nogová). Vylúčené: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.

zostava SR 18: Tomečková – Letaši, Rošková, Roštecká, Luptáková, Konrádová, Čellárová, Lipnická, Kubáňová – Hirjaková, Mikulášiková, Juríková – Lipčáková, Miškovičová, Lopušanová – Gerö, Krištofíková, Plvanová – Nogová

Hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Michal Kobezda, hlavný tréner SR 18 ženy: "Je to pre nás sklamanie. Zápas sme začali pomaly, nemali sme tempo, nekorčuľovali sme. Po prvej tretine sme to dievčatám prízvukovali a v druhom dejstve sa náš výkon zlepšil. Zvýšili sme aktivitu, išli sme do záverečnej tretiny s trojgólovým náskokom, ale napokon sme prehrali. Mali sme ležérny prístup, chýbala nám vôľa zvíťaziť a to rozhodlo o konečnom výsledku."



Program SR 18 na MS v Kanade (časy sú v SEČ)

SOBOTA 10. JANUÁRA

USA – Slovensko (15.00)

NEDEĽA 11. JANUÁRA

Fínsko – Slovensko (18.30)

UTOROK 13. JANUÁRA

Česko – Slovensko (15.00)

ŠTVRTOK 15. JANUÁRA/PIATOK 16. JANUÁRA

štvrťfinále (15.00, 18.30, 22.00 alebo 1.30)
.

