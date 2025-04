Hokejistky SR zdolali Francúzky 4:1 a priebežne vedú tabuľku

turnaj A-skupiny I. divízie MS:



Francúzsko - SLOVENSKO 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)



Góly: 9. Duvinová (Rozierová) - 29. Leskovjanská (Košecká, Hlinková), 37. Kapičáková (Hlinková, Lopušanová), 40. Halušková (Tóthová, Matejková), 53. Matejková (Halušková, Drábeková)



Zostava SR: Debnárová - Košecká, Leskovjanská, Drábeková, Šuliková, Bednáriková, Gálisová, Janeková - Hlinková, Kapičáková, Lopušanová - Ištocyová, Matejková, Tóthová - Beňáková, Halušková, Nemčeková - Fančovičová, Jancsóová, Paulínyová







ďalšie výsledky:



Dánsko - Holandsko 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)



Čína - Rakúsko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)







tabuľka:



1. Slovensko 2 2 0 0 0 8:1 6



2. Rakúsko 2 2 0 0 0 6:0 6



3. Francúzsko 2 1 0 0 1 9:7 3



4. Dánsko 2 1 0 0 1 6:6 3



5. Čína 2 0 0 0 2 0:7 0



6. Holandsko 2 0 0 0 2 6:14 0

MS v hokeji žien:



A-skupina



Švajčiarsko - Fínsko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Česko - Kanada 1:7 (1:1, 0:1, 0:5)







B-skupina



Nemecko - Maďarsko 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Šen-čen 14. apríla (TASR) - Slovenské hokejistky zvládli aj svoj druhý zápas na turnaji A-skupiny I. dívízie MS v čínskom Šen-čene. Po triumfe nad domácimi hráčkami zdolali v pondelok Francúzky 4:1 a priebežne sú na čele tabuľky o skóre pred rovnako šesťbodovým Rakúskom.Slovenky prehrávali s dovtedajšími líderkami po prvej tretine 0:1, v prostrednom dejstve sa však postupne trafili Emília Leskovjanská, Barbora Kapičáková a Lucia Halušková. V závere ešte na konečných 4:1 upravila Júlia Matejková. Zverenkyne trénera Miroslava Mosnára si najbližšie zmerajú sily s Rakúšankami, súboj dvoch zatiaľ stopercentných tímov je na programe v stredu o 7.00 SELČ. Do elitnej kategórie postúpia dva najlepšie tímy.Kanadské hokejistky deklasovali v pondelkovom stretnutí A-skupiny MS v Českých Budějoviciach domáce reprezentantky 7:1. Obhajkyne titulu nastrieľali päť gólov v tretej tretine.Kanaďanky majú po treťom víťazstve na konte deväť bodov a dotiahli sa v tabuľke na vedúce Američanky, ktoré už s istotou vyhrajú skupinu. Hráčky z „kolísky hokeja“ pôjdu do štvrťfinále z druhej priečky, Češky zo štvrtej a vo vyraďovačke narazia na piate Švajčiarky. Z tretieho miesta postúpili Fínky, ktoré zdolali Helvétky 2:1.Vo výkonnostne slabšej B-skupine prehrali Maďarky aj svoj štvrtý zápas, keď podľahli Nemkám 1:4. Z poslednej priečky tak zostúpia do A-skupiny I. divízie MS. Nemeckým reprezentantkám patrila priebežne druhá priečka.