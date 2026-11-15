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Hokejistky USA sú prvými finalistkami, poradili si s Fínkami 5:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Američanky v doterajšej histórii MS ani raz nechýbali vo finále, zabojujú o svoje 12. zlato.

Autor TASR
Herning 15. novembra (TASR) - Hokejistky USA sa stali prvými finalistkami majstrovstiev sveta žien v Dánsku. V nedeľnom semifinálovom zápase v Herningu zvíťazili nad Fínkami hladko 5:0. Obhajkyne titulu sa vo finále stretnú s úspešnejšími z duelu Kanada - Švédsko (19.00 h). Američanky v doterajšej histórii MS ani raz nechýbali vo finále, zabojujú o svoje 12. zlato.



MS žien v Dánsku - semifinále:

USA - Fínsko 2:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Góly: 7. Panneková (Scamurraová, Edwardsová), 17. Carpenterová (Knightová, Janeckeová), 34. Harveyová (Winnová, Foxová), 35. Edenová (O'Brienová, Dunneová), 36. Knightová (Janeckeová, Kellerová)
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