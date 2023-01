Hokejistov do 18 rokov čaká domáci turnaj Vladimíra Dzurillu v Poprade

Nominácia SR 18 na VT a Turnaj Vladimíra Dzurillu v Poprade (6. až 11. feburára 2023):



Hráči podľa klubov: František Dej, Tomáš Královič, Roman Kukumberg, Damian Slávik (všetci HC Slovan Bratislava), Timotej Varga (HC Košice), Patrik Masnica (MHA Martin), Juraj Pekarčík, Tomáš Pobežal, František Ridzoň (všetci HK Nitra), Stanislav Gron (HK ŠKP Poprad), Milan Pišoja (MŠK Púchov), Maxim Sakmár (MHKM Skalica), Richard Ďurina, Lukáš Fürsten, Andrej Párička, Ľuboš Stahoň (všetci HK DUKLA Trenčín), Samuel Barcík (HKM Zvolen), Adam Cedzo (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Sluka (AIK Solna/Švéd.), Alex Čajkovič, Denis Hodas, Daniel Alexander Jenčko (všetci Malmö Redhawks/Švéd.), Samuel Urban (Sioux City Musketeers/USA)





Realizačný tím:



Manažér: Branislav Varga



Hlavný tréner: Tibor Tartaľ



Asistenti trénera: Michal Dostál, Jozef Stümpel



Tréner brankárov: Dominik Guriš



Konzultant: Ivan Feneš



Kondičný tréner: Milan Kabát



Lekár: Matej Handžák



Maséri: Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora





Program turnaja:



štvrtok 9. februára:



14.30 Slovensko - Švajčiarsko (Stredná športová škola)



18.00 Nemecko - Japonsko (Tréningová hala)





piatok 10. februára:



12.30 Švajčiarsko - Nemecko (Tréningová hala)



16.00 Slovensko - Japonsko (Zimný štadión)





sobota 11. februára:



11.00 Japonsko - Švajčiarsko (Tréningová hala)



14.30 Slovensko – Nemecko (Zimný štadión)



Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 18 rokov čaká Turnaj Vladimíra Dzurillu v Poprade. Tím Tibora Tartaľa sa v príprave pred aprílovými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku (od 20. do 30. apríla) stretne proti Japoncom, Nemcom a Švajčiarom.," povedal tréner Tartaľ podľa hockeyslovakia.sk.Nomináciu osemnástky tvoria hokejisti z projektu, ktorých dopĺňajú hráči pôsobiaci v domácich súťažiach a taktiež legionári z Češka a Švédska - Adam Cedzo, Denis Hodas, Alex Čajkovič, Daniel Alexander Jenčko a Martin Sluka.Slováci odštartujú turnaj vo štvrtok 9. februára o 14.30 h súbojom so Švajčiarmi na ľade v Strednej športovej školy v Poprade. Zvyšné dva zápasy odohrajú na zimnom štadióne, kde hrá svoje domáce stretnutia extraligový HK Poprad. V piatok o 16.00 h budú ich súperom Japonci a v sobotu Nemci o 14.30 h. "," konštatoval Tartaľ.Realizačný tím reprezentácie do 18 rokov v priebehu januára rozšíril Ivan Feneš. Hlavný tréner dvadsiatky sa po skončení juniorského šampionátu presunul na pozíciu konzultanta do mladšej vekovej kategórie.