Hokejistov Slovana čakajú v príprave dva turnaje

Bratislava 26. júla (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava v stredu odštartovali hlavnú fázu prípravy na novú sezónu. Slovan počas nej odohrá okrem domácich stretnutí aj dva kvalitne obsadené turnaje v nemeckom Krefelde a talianskom Bolzane. Hlavný tréner Ján Pardavý sa teší na konfrontáciu jeho mužstva so súpermi z Nemecka či Švajčiarska.



Na prvom tréningu "belasých" chýbala iba trojica zámorských hráčov Ian Scheid, Zach O´Brien a Brett Findlay. Mužstvo prešlo po neúspešnej sezóne výraznejšou obmenou a Slovan sa aj preto rozhodol začať s prípravou o čosi skôr. "Je to trochu iné, v minulom roku zostal tím z 90 percent pohromade, teraz máme viacero cudzincov aj slovenských hráčov nových. O to dlhšie bude trvať naučiť ich systém, dostať ho do nich, aby ho mali zautomatizovaný. Ja som rád, že chalani, ktorí prišli, majú svoju kvalitu. Vieme, čo od nich čakáme. Keď budeme mať tím kompletný, začneme s videomítingami. Chceme, aby hráči trávili spolu čo najviac času, aby sa tím zomkol," uviedol po prvom tréningu na ľade hlavný tréner Ján Pardavý.







Zmenami prešiel aj realizačný tím, v ktorom musel klub riešiť odchod asistenta trénera Andreja Podkonického do ruskej KHL a trénera brankárov Petra Škrabelja. Na uvoľnené pozície napokon prišli Rudolf Jendek a brankárov bude mať v nasledujúcom ročníku na starosti skúsený Peter Kosa. "Je to najlepší tréner brankárov na Slovensku a sme radi, že ho tu máme. Rudo Jendek je Slovanista, domáci chalan, ktorý tu odviedol hráčsku aj trénerskú prácu. Veľmi chcel na ten post prísť a som rád, že sa to napokon podarilo dotiahnuť," povedal Pardavý.



Podľa 51-ročného kouča začne jeho tím prípravu pozvoľne, od budúceho týždňa však mužstvo čaká tvrdá drina: "V priebehu uplynulých troch dní sme absolvovali adaptačné tréningy. Minimálne naši domáci hráči boli dva týždne bez ľadu, takže ich nechceme hneď v prvých dňoch fyzicky ´zabiť´. Dáme tomu čas, aby sa adaptovali na iný pohyb a na ľad. Od pondelka začneme tvrdý tréning spolu s mítingami."



Slovanisti odohrajú prvý prípravný zápas 11. augusta doma proti rakúskemu Linzu. Následne sa presunú na turnaj do nemeckého Krefeldu, kde ich čakajú súboje s účastníkmi najvyššej nemeckej súťaže DEL. Prvý duel odohrajú "belasí" proti Fischtown Pinguins Bremerhaven. Podľa výsledku sa stretnú v druhom zápase buď s domácim Krefeldom, alebo Düsseldorfom. V závere mesiaca vycestuje Slovan aj na turnaj do talianskeho Bolzana. Tam ho čaká konfrontácia so švajčiarskym HC Fribourg-Gottéron. Na turnaji sa predstaví aj domáce Bolzano a nemecký Straubing. "Bol to náš cieľ, aby sme absolvovali aspoň jeden turnaj. Riešili sme, či bude Slovan hrať Ligu majstrov, preto sa to trochu posúvalo. Chceli sme mať turnaj vo Švajčiarsku, to nevyšlo. Oto Haščák napokon zariadil tieto dva. Bude tam náročné cestovanie, no tešíme sa na konfrontáciu s top tímami z nemeckej, rakúskej aj švajčiarskej ligy," dodal Pardavý.



Slovan má v súčasnosti na súpiske sedem legionárov. Medzi najväčšie predsezónne posily patrí Američan Chris Brown. Tridsaťdvaročný robustný útočník pôsobil počas uplynulých šiestich rokov v Nemecku, kde vystriedal dresy Norimbergu a Iserlohnu. V hokejovom životopise má aj 23 stretnutí v NHL: "Aby som bol úprimný, o Slovensku neviem nič. Hral som v Nemecku, cítil som sa tam veľmi komfortne. Hľadal som však novú príležitosť a výzvu. Chcem patriť ku kľúčovým hráčom tímu. Môj agent mi povedal, že Slovan je top organizácia, hovoril som aj s mojim priateľom Mattom MacKenziem, ktorý tu pôsobil. Povedal mi skvelé veci, ktoré mi pomohli v rozhodovaní."







Dres Slovana naopak neoblečie v nasledujúcom ročníku útočník Marcel Haščák, ktorý po dvoch rokoch v klube skončil. "Dohodli sme sa z oboch strán na vzájomnom ukončení jeho zmluvy. Jeho misia sa týmto naplnila. Veľmi by sme mu chceli poďakovať za dva roky, počas ktorých odviedol pre Slovan kus práce. Verím, že bude pokračovať v niektorom z klubov v extralige alebo v zahraničí, zatiaľ nevieme kde," uviedol generálny manažér Slovana Oto Haščák. Tridsaťšesťročný útočník posilnil Slovan v priebehu sezóny 2021/22, keď po príchode z Komety Brno podpísal trojročný kontrakt, ktorý bol platný aj pre nasledujúci ročník. Za Slovan odohral v extralige 95 zápasov, v ktorých nazbieral 105 bodov (52+53). V sezóne 2021/22 získal s "belasými" majstrovský titul.