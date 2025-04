Hokejistov USA posilnia na šampionáte Cooley i Keller

New York 24. apríla (TASR) - Hokejistov USA posilnia na majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku (9.-25. mája) útočníci Matt Coronato z Calgary a Logan Cooley a Clayton Keller z Utahu. Informoval o tom portál The Hockey News.



Už skôr sa podľa zámorských médií rozhodli štartovať na šampionáte Cutter Gauthier (Anaheim), Will Smith (San Jose) a v hre sú aj brankári Dustin Wolf (Calgary), Jeremy Swayman (Boston) a útočník Blake Coleman (Calgary).



Ďalší zámorský tím Kanada oznámil posilu do realizačného tímu. "Javorové listy" povedie na MS ako hlavný tréner Dean Evason. Ten už pozná aj meno svojho asistenta, bude ním tréner "plameňov" z Calgary Ryan Huska.



USA budú hrať v základnej B-skupine MS v dánskom Herningu s Českom, Dánskom, Nemeckom, Maďarskom, Kazachstanom, Nórskom a Švajčiarskom. Kanaďania nastúpia vo švédskom Štokholme v A-skupine proti Slovensku, Švédsku, Slovinsku, Lotyšsku, Francúzsku, Fínsku a Rakúsku.