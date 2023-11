Hokejistu Lucica prepustili na kauciu, odmieta, že by napadol manželku

Boston 21. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Milan Lucic odmieta, že by napadol svoju manželku. Krídelník Bostonu Bruins poprel v utorok všetky obvinenia a uviedol, že je nevinný. Súd ho prepustil na kauciu, informovala agentúra AP.



Lucic čelí obvineniam z napadnutia a ublíženia na zdraví člena rodiny. Počas uplynulého víkendu na neho manželka zavolala políciu. Do telefónu povedala, že ju manžel škrtil. Podľa privolaných policajtov javil hokejista známky intoxikácie. Brittany Lucicová im neskôr prezradila, že ju mal manžel ťahať za vlasy, no dodala, že sa ju nepokúšal uškrtiť. Zároveň odmietla lekárske ošetrenie. Polícia Lucica na mieste zatkla.



Tridsaťpäťročnému hráčovi Bruins hrozí v prípade dokázania viny až dvaapolročné väzenie. Tréner Jim Montgomery a kapitán tímu Brad Marchand uviedli, že Lucicovej rodine poskytnú všetku potrebnú podporu, ale inak sa ku kauze odmietli vyjadriť.



Lucic zložil v utorok kauciu za podmienky, že sa zúčastní na ďalšom pojednávaní. Hráč na súde nehovoril, v jeho mene bolo podané vyhlásenie o nevine. Podmienkou prepustenia na kauciu bolo, že sa musí vyhýbať konzumácii alkoholu. Predbežné pojednávanie bolo vytýčené na 19. januára 2024. Sudca vyhovel návrhu Lucicovho právneho zástupcu, aby sa mohol zúčastniť na ďalšom pojednávaní prostredníctvom videohovoru.



Bruins už v sobotu oznámili, že Lucic bude chýbať tímu neurčitý čas. Skúsený krídelník odohral v NHL viac ako 1300 zápasov v tímoch Bruins, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers a Calgary Flames. V roku 2011 získal s Bostonom slávny Stanleyho pohár. Do tímu sa vrátil vlani v lete po podpise ročného kontraktu na milión dolárov. Kanaďan v tejto sezóne pauzoval pre zranenie členka od 21. októbra, stihol odohrať iba štyri zápasy so ziskom dvoch asistencií.