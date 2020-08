Hokejová dvadsiatka sa pred Tatranským pohárom zíde v Kežmarku

Bratislava 20. augusta (TASR) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká po nedávnom prípravnom trojzápase s českými rovesníkmi v Brne a ďalší výcvikový tábor. Tentoraz sa zverenci trénera Róberta Petrovického stretnú 26. augusta v Kežmarku, pričom v prvých septembrových dňoch nastúpia na tri zápasy Tatranského pohára v Poprade. Ich súpermi budú extraligové mužstvá domácich "kamzíkov", Michaloviec a bratislavského Slovana.



Predchádzajúce sústredenie juniorskej reprezentácie poznačila pandémia koronavírusu. Slováci síce koncom júla odohrali proti Čechom v Brne všetky tri zápasy podľa plánu, no deň po ukončení akcie putovali do karantény. Pozitívny test na ochorenie COVID-19 mali minimálne traja českí reprezentanti. Po plošnom pretestovaní odhalili laboratória tri pozitívne výsledky aj v slovenskej výprave. Jeden člen sa medzičasom vyliečil, ďalší dvaja zostávajú v karanténe, keďže v opakovaných testoch zatiaľ nedosiahli negatívny výsledok. Ochorenie má u nich bezpríznakový priebeh.



Medzi testovanými na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 boli aj tréneri juniorskej reprezentácie, ktorí spoločne s hráčmi dodržali úradmi odporúčanú karanténnu lehotu. "Bola to ťažká skúsenosť, keďže spoločne s chlapcami sme museli sedieť doma. Následne nás niektorí opustili pre klubové povinnosti, aj preto dostanú šancu iní. Najmä hráči z blízkeho okolia. Z Európy sme z dôvodu hroziacich cestovných komplikácií a karantén príliš veľa hokejistov nevolali," uviedol pre web www.hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický.



Jeho zverenci i realizačný tím sa zídu za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení 26. augusta v Kežmarku. Každý člen výpravy v stanovenom termíne absolvuje test, na ktorého výsledok bude čakať izolovaný v hotelovej izbe. Po obdržaní výsledkov s negatívnym stanoviskom u všetkých členov tímu odštartuje tréningový proces. V nominácii na prestížny turnaj je 23 hráčov, z toho štyria – Stacha, Mudrák, Turan a Jendek – si zahrali aj na uplynulých MS juniorov v Česku.



Hlavný kormidelník Róbert Petrovický si uvedomuje, že Tatranský pohár môže byť vzhľadom na neutíchajúce šírenie vírusu pre jeho tím poslednou zápasovou skúškou pred štartom záverečnej fázy prípravy na decembrový vrchol sezóny v kanadských mestách Edmonton a Red Deer. "Ak by sa majstrovstvá sveta konali podľa plánu, môže sa stať, že Tatranský pohár bude naša posledná turnajová akcia pred ich začiatkom. Výcvikový tábor začneme spoločným testovaním v Kežmarku, kde počkáme na výsledky. Následne odohráme tri zápasy proti kvalitným mužským súperom z našej najvyššej súťaže. Momentálne nedokážeme predpokladať, či to bude naša posledná turnajová skúška pred šampionátom. Počkáme si na vývoj situácie a uvidíme, či v novembri budeme môcť vycestovať do Nórska na Turnaj štyroch krajín. Ak by to nevyšlo, určite by sme sa snažili zorganizovať kemp v domácich podmienkach," dodal šéf realizačného tímu juniorskej reprezentácie.