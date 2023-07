Hokejová extraliga mužov bude od novej sezóny na obrazovkách JOJ Šport

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví fanúšikovia budú môcť sledovať zápasy najvyššej domácej súťaže od novej sezóny 2023/24 na obrazovkách JOJ Šport. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý uzavrel spoluprácu so spoločnosťou Slovenská produkčná.



Televízna hokejová sezóna odštartuje v pondelok 31. júla zápasmi z prestížneho Hlinka Gretzky Cupu v Trenčíne, na ktorom sa predstaví svetová elita v kategórii do 18 rokov. Počas ročníka sa na obrazovkách JOJ Šport objavia aj televízne prenosy z extraligy mužov, TIPOS SHL, JOJ Šport Slovenského pohára, ale aj majstrovstiev sveta mužov, hokejistov do 20 rokov a taktiež hráčov do 18 rokov. Program doplnia prenosy z medzinárodných turnajov, na ktorých sa predstavia slovenské reprezentačné výbery.



"Spoluprácu s JOJ Šport sme si vyskúšali už v predchádzajúcich sezónach a vďaka nej sa na televízne obrazovky dostali zápasy TIPOS SHL, mládežníckych reprezentácií, projektu SR 18 v druhej najvyššej súťaži či súboje Slovenského pohára, ktoré dovtedy chýbali v televíznej ponuke na našom trhu. Máme radosť, že spolupráca sa rozširuje aj o vysielanie Extraligy mužov," povedal pre hockeyslovakia.sk generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.



Práva na televízne vysielanie extraligy sú majetkom SZĽH a o ostatných marketingových právach extraligy Slovenský zväz ľadového hokeja rokuje s klubmi najvyššej súťaže. Predstavitelia extraligových klubov sa zaviazali k vytvoreniu nového záujmového združenia, ktoré by malo tieto marketingové práva vykonávať.